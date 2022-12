Πολιτισμός

Σακελλαροπούλου: Επίσκεψη σε βιβλιοπωλείο στην Καλλιθέα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό και τους πελάτες.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε σήμερα το βιβλιοπωλείο Zatopek στην Καλλιθέα, αγόρασε βιβλία και αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό και τους πελάτες.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος συνέφαγε σε εστιατόριο της περιοχής των Εξαρχείων με διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο ρεπορτάζ της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύα Καϊλή: Στην φυλακή για ακόμη έναν μήνα

ΕΟΔΥ: η ενημέρωση για κορονοϊό, γρίπη και RSV

ΟΔΔΗΧ: 7 δις οι ανάγκες δανεισμού - “Πράσινο ομόλογο” το 2023