Super league: ο ΠΑΟΚ μόνος στην τρίτη θέση

Με το δεξί ξεκίνησε τον β' γύρο του πρωταθλήματος ο "δικέφαλος του βορρά".

Νικηφόρα ξεκίνησε το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος της Super League ο ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου με γκολ των Νέλσον Ολιβέιρα (45’+5’) και Ντάγκλας Αουγκούστο (86’) επιβλήθηκε με 2-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, για τη 14η αγωνιστική, επιστρέφοντας στο -4 από τη δεύτερη ΑΕΚ και φτάνοντας στο -10 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Λίγα πράγματα από τα «καναρίνια» που θα έχουν να λένε για τη φάση του 57ου λεπτού.

Σε ένα ανοιχτό ματς, με γρήγορο ρυθμό, ο ΠΑΟΚ βρήκε γκολ στο 14ο λεπτό, το οποίο ωστόσο ακυρώθηκε έπειτα (και) από τη χρήση του VAR: ο Ολιβέιρα έκανε ωραία κίνηση και κάθετη πάσα στον Κάλεντ Νάρεϊ, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα τον εξερχόμενο Γιάννη Ανέστη. Στο ξεκίνημα της φάσης του ακυρωθέντος γκολ συμμετείχε κι ο Ομάρ Ελ Καντουρί που τραυματίστηκε κι έγινε αναγκαστική αλλαγή. Οι φιλοξενούμενοι δεν προήθηκαν κι ενέτειναν τις προσπάθειές τους για να βρουν γκολ πριν τη λήξη του πρώτου μέρους.

Στο 35’, ο Ανέστης έδιωξε δύσκολα το συρτό σουτ του Ολιβέιρα ενώ στην εξέλιξη της φάσης ήταν σε ετοιμότητα και για την προσπάθεια του Γιάννη Κωνσταντέλια. Και πάλι ο Ανέστης σταμάτησε το γυριστό σουτ του Νάρεϊ (39’) αλλά και το πλασέ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς (41’), για να φτάσουμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον μουντιαλικό Σέρβο να κερδίζει φάουλ σε πλάγια θέση.

Ο Νάρεϊ έκανε τη σέντρα κι ο Ολιβέιρα σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά. Οι άνθρωποι του Παναιτωλικού, ωστόσο, διαμαρτυρήθηκαν έντονα, καθώς στην εκτέλεση του φάουλ, ο Αουγκούστο απώθησε τον Δημήτρη Κολοβό, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται μέσα σε μεγάλη ένταση.

Τα «καναρίνια» σπατάλησαν σπουδαία διπλή ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 57’, όταν αρχικά ο Ντομινίκ Κοτάρσκι απέκρουσε δύσκολα το πλασέ του Γιόχαν Μάρτενσον, με τον Νίκο Καρέλη στη συνέχεια να στέλνει την μπάλα άουτ με προβολή, σε άδεια εστία. Τέσσερα λεπτά μετά, τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ έφυγαν στην αντεπίθεση με έναν του Παναιτωλικού, αλλά ο Ζίβκοβιτς έκανε λανθασμένη επιλογή, χάνοντας μοναδική ευκαιρία. Όπως ευκαιρία έχασε κι ο Νάρεϊ στο 72’, πλασάροντας στην εξωτερική πλευρά των διχτύων μετά την πάσα του Κωνσταντέλια.

Εν τέλει, το δεύτερο γκολ για τους «ασπρόμαυρους» ήρθε στο 86ο λεπτό. Ο Αουγκούστο έκλεψε από τον Κολοβό, άλλαξε με τον Ολιβέιρα και ο Βραζιλιάνος με ψύχραιμο αριστερό πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 0-2. Σκορ που έδωσε στον ΠΑΟΚ την τέταρτη διαδοχική νίκη του στη Super League και τον άφησε μόνο στην τρίτη θέση. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, από την άλλη, έπεσε στην όγδοη, έχοντας μόλις μια νίκη στα έξι τελευταία ματς πρωταθλήματος (1-2-3).

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Κολοβός, Φλόρες – Αουγκούστο, Σοάρες, Κωνσταντέλια, Σβαμπ.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Λιάβας, Λάρσον, Μλάντεν, Χουχούμης, Μάρτενσον (65’ Σενγκέλια), Φλόρες, Ντίας (81’ Ξενιτίδης), Νταγκό, Κολοβός, Καρέλης (81’ Ζοάο Πέδρο).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ίνγκασον, Κουλιεράκης, Σοάρες (87’ Βιεϊρίνια), Σβαμπ (89’ Ντάντας), Αουγκούστο, Ελ Καντουρί (19’ Α. Ζίβκοβιτς), Νάρεϊ (81’ Μουργκ), Κωνσταντέλιας, Ολιβέιρα (87’ Τόμας).

