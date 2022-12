Κόσμος

Τσαβούσογλου - Μπλίνκεν: Τι είπαν για F-16, Ουκρανία και Συρία

Τηλεφωνική επικοινωνία εφ΄ όλης της ύλης είχαν οι υπουργοί εξωτερικών της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα εξακολουθήσουν να πολεμούν τους «τρομοκράτες» στη Συρία, ξεκαθάρισε ο Tούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στον Aμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες Πέμπτη.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Συρία, ο Τσαβούσογλου κατέστησε σαφές στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ ότι ο αγώνας της Τουρκίας κατά της τρομοκρατίας θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα.

Η Άγκυρα θεωρεί την πολιτοφυλακή YPG ως το συριακό παρακλάδι του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και υποστηρίζει πως κούρδοι εξτρεμιστές ευθύνονται για την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν έκρυψε την ανησυχία του για την ένταση στη μεθόριο Τουρκίας-Συρίας, ενώ υπογράμμισε στον Tούρκο ομόλογό του την ανάγκη να παραμείνει ενωμένο το ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ο Μπλίνκεν δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την τουρκική κυβέρνηση για τις προσπάθειές της αναφορικά με την ανανέωση της Πρωτοβουλίας της Μαύρης Θάλασσας για τις εξαγωγές σιτηρών.

Οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Τουρκίας συζήτησαν επίσης για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, την προοπτική συμφωνίας για τα F-16, καθώς και τις διμερείς συναντήσεις στο εγγύς μέλλον, αναφέρει το Anadolu.

