Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ: “Τιτανομαχία” για το League Cup

Συναρπαστική η αναμέτρηση μεταξύ των δυο ομάδων που έχουν κατακτήσει τους 5 τελευταίους τίτλους.

Αυτές οι ομάδες χαρίζουν μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους οσάκις τίθενται αντιμέτωπες. Αυτό συνέβη και το βράδυ της Πέμπτης (22/12) στο «Έτιχαντ», όπου η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 3-2 τη Λίβερπουλ και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για την προημιτελική φάση του αγγλικού Λιγκ Καπ.

Οι δύο ομάδες και ειδικά οι «Πολίτες» του Γκουαρντιόλα μονοπωλούν τον τίτλο την τελευταία πενταετία, αφού η Μάντσεστερ Σίτι τον κατάκτησε τέσσερις συνεχείς φορές (2018-2021), ενώ πέρυσι ήταν οι «Κόκκινοι» του Κλοπ που διέκοψαν το σερί της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Η... καλή ποδοσφαιρική νύχτα φάνηκε από νωρίς και συγκεκριμένα από το 10ο λεπτό, όταν ο Ντε Μπρόινε σέντραρε από αριστερά και ο Χάαλαντ στο πρώτο δοκάρι νίκησε τον Γκόμεζ ανοίγοντας (με προβολή) το σκορ και σημειώνοντας το πρώτο γκολ της καριέρας του απέναντι στην ομάδα του «λιμανιού».

Ύστερα από ένα δεκάλεπτο η Λίβερπουλ ισοφάρισε, στην πρώτη της καλή στιγμή της. Μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας ο Μίλνερ βρήκε τον Καρβάλιο κι εκείνος με ωραίο διαγώνιο πλασέ έγραψε το 1-1 στο 20΄.

Με γκολ ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο. Στο 47΄ ο Ρόδρι έκανε τη σέντρα και ο Μαχρέζ κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή και νίκησε τον Κέλεχερ για το 2-1, αλλά ξανά η απάντησε των «Κόκκινων» ήταν άμεση.

Δεν είχε περάσει ούτε ένα λεπτό από το εις βάρος της γκολ και η Λίβερπουλ έφτασε για δεύτερη φορά στην ισοφάριση, με τον Νούνιες να γυρίζει από αριστερά και τον Σαλάχ σε άδεια εστία να κάνει το 2-2.

Στο 58΄ όμως ήταν το τρίτο και... φαρμακερό προβάδισμα για τους γηπεδούχους, όταν ο Ντε Μπρόινε σέντραρε από αριστερά και ο Άκε με κεφαλιά έγραψε το τελικό 3-2 αφήνοντας εκτός συνέχειας την κάτοχο του τίτλου.

