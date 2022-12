Κοινωνία

Βιασμός ανήλικου από συμμαθητές του: Οι δράστες βιντεοσκοπούσαν τα πάντα

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών συνελήφθησαν 6 ανήλικοι, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 2. Τι αναφέρουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών συνελήφθησαν έξι ανήλικοι που κατηγορούνται για υπόθεση βιασμού ενός επίσης ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες είναι όλοι Έλληνες και είναι συμμαθητές με το θύμα. Βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό και διακινούσαν το πορνογραφικό υλικό. Στις κατοίκον έρευνες κατασχέθηκαν στα κινητά τους με το υλικό.

Οι 6, καθώς και ακόμη δύο ανήλικοι, που έχουν ταυτοποιηθεί, αντιμετωπίζουν κατηγοριές -κατά περίπτωση- για συμμορία που διέπραξε βιασμό, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Όλα αυτά συνέβησαν, κατά την Αστυνομία, στο διάστημα από τις αρχές Νοεμβρίου έως και τις αρχές Δεκεμβρίου του 2022 και μάλιστα οι συλληφθέντες ως δράστες φέρονται να κατέγρραφαν τις πράξεις τους με κινητά τηλέφωνα.

Σε έρευνες στα σπίτια των ανήλικων βρέθηκαν ναρκωτικά και όπλα, αλλά και αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση και άλλων μελών της συμμορίας συνεχίζονται.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών συνελήφθησαν πρωινές ώρες προχθές, Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022, έξι (6) ανήλικοι για υπόθεση βιασμού ανηλίκου.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη δύο ανηλίκων, τα στοιχειά των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμμορία που διέπραξε βιασμό, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Τις πράξεις αυτές κατηγορούνται ότι διέπραξαν τουλάχιστον από αρχές Νοεμβρίου 2022 έως και αρχές Δεκεμβρίου 2022, σε βάρος ανηλίκου.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβείας, νάιλον συσκευασία με 5,12 γραμμάρια κάνναβη, μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης καθώς και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και άλλων μελών της συμμορίας συνεχίζονται».

