Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Merck: Το χάπι επιταχύνει την ανάρρωση, αλλά...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνει νέα έρευνα για το αντιικό χάπι της Merck κατά του κορονοϊού, σε σχέση με τους θανάτους ή τις νοσηλείες στους εμβολιασμένους.

Το αντιικό χάπι μολνουπιραβίρη (molnupiravir) της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας Merck δεν μειώνει τις εισαγωγές στο νοσοκομείο ή τους θανάτους στους υψηλού κινδύνου εμβολιασμένους ενήλικες με λοίμωξη Covid-19, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας νέας βρετανικής τυχαιοποιημένης και ελεγχόμενης κλινικής δοκιμής. Όμως οι ασθενείς που παρέμειναν στο σπίτι τους και έκαναν θεραπεία με το χάπι, ανέρρωσαν ταχύτερα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι το εν λόγω αντιικό φάρμακο, το οποίο συνήθως λαμβάνεται δύο φορές ημερησίως επί πέντε μέρες, είναι αποτελεσματικό για την κατά περίπου 30% μείωση των νοσηλειών και στους ασθενείς με ήπια έως μέτρια Covid-19, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) το συνιστά για χρήση σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για εισαγωγή σε νοσοκομείο. Όμως μέχρι τώρα οι μελέτες είχαν γίνει κυρίως σε ανεμβολίαστους πληθυσμούς και πριν την εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού.

Η νέα μελέτη, με την ονομασία PANORAMIC και επικεφαλής τον καθηγητή Κρις Μπάτλερ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό "The Lancet", έγινε κυρίως σε εμβολιασμένους (σχεδόν όλοι είχαν κάνει τουλάχιστον τρεις δόσεις), ενώ οι λοιμώξεις οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στην Όμικρον. Η έρευνα αφορούσε 25.708 ενήλικες με μέση ηλικία 57 ετών, οι οποίοι θεωρούνταν υψηλού κινδύνου για νοσηλεία ή θάνατο λόγω της Covid-19, ιδίως οι άνω των 50 ετών και όσοι είχαν χρόνιες υποκείμενες παθήσεις.

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν διαγνωστεί με κορονοϊό και είχαν συμπτώματα για πέντε ή λιγότερες μέρες πριν την έναρξη της θεραπείας με το αντιικό χάπι. Περίπου οι μισοί (12.774) πήραν 800 μιλιγκράμ του φαρμάκου δύο φορές ημερησίως για ένα πενθήμερο, ενώ οι υπόλοιποι (η ομάδα ελέγχου) έκαναν μόνο τη συνήθη θεραπεία χωρίς molnupiravir.

Τελικά τα περιστατικά νοσηλείας ή θανάτου ήσαν παρόμοια και στις δύο ομάδες (0,8%). Από την άλλη, η μέση διάρκεια της ασθένειας στην ομάδα του χαπιού ήταν εννέα μέρες έναντι 15 μέρες της ομάδας ελέγχου, με άλλα λόγια όσοι πήραν molnupiravir, ανέκαμψαν μερικές μέρες πιο νωρίς λόγω και της μείωσης του ιικού φορτίου.

Όπως είπε ο Μπάτλερ, "μολονότι η δοκιμή δεν βρήκε όφελος από τη θεραπεία με molnupiravir όσον αφορά τον βασικό στόχο - την υπόθεση ότι το χάπι θα μείωνε την πιθανότητα νοσηλείας ή θανάτου - παρόλα αυτά δείχνει ότι η θεραπεία αυτή μπορεί να έχει άλλα οφέλη κατά της Covid-19, όπως η πιο γρήγορη ανάρρωση και η μειωμένη ανάγκη για ιατρικές υπηρεσίες στη συνέχεια. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ελάφρυνση του βάρους των υπηρεσιών υγείας μέσω της θεραπείας επιλεγμένων ασθενών κατ' οίκον, εν όψει και του χειμώνα".

Το φάρμακο, που κοστίζει περίπου 700 δολάρια για μια θεραπεία επτά ημερών, έκανε πωλήσεις σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Φολέγανδρο: Η απόφαση του δικαστηρίου

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Γιατί δεν θα ασκήσει έφεση στην απόφαση

Κορονοϊός – Πατέρας κοριτσιού: οι γιατροί δίνουν 1% πιθανότητα να ζήσει (βίντεο)