Εγκυμοσύνη - Μεσογειακή διατροφή: “Ασπίδα” για προεκλαμψία και άλλες επιπλοκές

Τι καταδεικνύει αμερικανική μελέτη για την μεσογειακή διατροφή και την συμβολή της στην μείωση του κινδύνου για μια σειρά επιπλοκών στην εγκυμοσύνη.

Επιστήμονες στις ΗΠΑ βρήκαν για πρώτη φορά ότι οι γυναίκες, που όταν συνέλαβαν παιδί ακολουθουσαν την μεσογειακή διατροφή, έχουν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν προεκλαμψία και άλλες επιπλοκές στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.

Η προεκλαμψία είναι ο συνδυασμός της υπέρτασης στην κύηση μαζί με λευκωματουρία και αποτελεί σοβαρό και ύπουλο κίνδυνο για τις έγκυες γυναίκες και την καρδιά τους, καθώς και για το μωρό τους.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρ Νάταλι Μπέλο του Ινστιτούτου Smidt Heart του Ιατρικού Κέντρου Cedars-Sinai του Λος Άντζελες, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «JAMA Network Open», ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 7.800 έγκυες στο πρώτο παιδί τους. Η έρευνα εξέτασε γενικότερα τη σχέση ανάμεσα στη μεσογειακή διατροφή και σε επιπλοκές της κύησης (διαβήτης, υπέρταση, πρόωρος τοκετός, γέννηση λιποβαρούς μωρού, θνησιγένεια κ.α.). Διαπιστώθηκε ότι οι έγκυες γυναίκες που τηρούσαν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή, είχαν κατά μέσο όρο 21% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν την οποιαδήποτε επιπλοκή.

Όπως είπε η Μπέλο, «η πολυκεντρική μελέτη μας επιβεβαιώνει ότι μια πιο υγιής διατροφή σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο επιπλοκών στην εγκυμοσύνη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μείωση κατά 28% του κινδύνου για προεκλαμψία». Μάλιστα αυτή η συσχέτιση είναι πιο έντονη στις γυναίκες που θα γίνουν μητέρες για πρώτη φορά μετά την ηλικία των 35 ετών.

Μειωμένος κατά 37% ήταν και ο κίνδυνος για διαβήτη κύησης για όσες κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης έκαναν συστηματικά μεσογειακή διατροφή, δηλαδή έτρωγαν πολλά λαχανικά και φρούτα, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς, όσπρια, περισσότερα ψάρια παρά κόκκινο ή επεξεργασμένο κρέας και αρκετό ελαιόλαδο.

