Κορονοϊός - Πατέρας κοριτσιού: οι γιατροί δίνουν 1% πιθανότητα να ζήσει (βίντεο)

Συγκλονίζει ο πατέρας του μόλις 2,5 ετών κοριτσιού, που δίνει μάχη για την ζωή του, διασωληνωμένο στην ΜΕΘ, λόγω επιπλοκών από τον κορονοϊό. Το παιδί κόλλησε τον ιό από την μητέρα του.

Συγκλονίζει ο πατέρας του 2,5 ετών κοριτσιού, που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην Εντατική και δίνει μάχη για την ζωή του, λόγω επιπλοκών που προκάλεσε στον οργανισμό του ο κορονοϊός, από τον οποίο νοσεί τις τελευταίες ημέρες.

Το κοριτσάκι, που κόλλησε κορονοϊό από την μητέρα του, νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο πατέρας του παιδιού είπε ότι οι γιατροί του ανακοίνωσαν πως το παιδί έχει 1% πιθανότητες να καταφέρει να κρατηθεί στην ζωή, καθώς οι επιπλοκές από τον κορονοϊό, διαλύουν σταδιακά το νευρικό του και άλλα συστήματα του οργανισμού της μικρούλας.

«Το παιδί από τον κορονοϊό, έχει μαζέψει υγρό στο κρανίο. Η φλεγμονή δεν είναι στο δεξί ή στο αριστερό ημισφαίριο, αλλά είναι στον κεντρικό άξονα του κρανίου και δεν μπορούν οι γιατροί να κάνουν κάτι για αυτό. Παραλύει το νευρικό σύστημα του παιδιού σιγά – σιγά. Το παιδί είναι δυνατό, αντέχει η καρδούλα του» είπε με δάκρυα στα μάτια ο πατέρας του κοριτσιού, λέγοντας πως προσεύχονται όλοι για να ζήσει.

Ο πατέρας, μιλώντας με λυγμούς, ευχαρίστησε τους γιατρούς στο Νοσοκομείο Κορίνθου και όλους όσοι προσεύχονται μαζί με την οικογένεια για να καταφέρει το κοριτσάκι να κερδίσει την μάχη για την ζωή του.

Αρχικώς το παιδί μεταφέρθηκε, σε σοβαρή κατάσταση, στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα από τους γιατρούς του νοσοκομείου, που πάλευαν για τρεις ολόκληρες ώρες προκειμένου να το σώσουν, όπως ενημέρωσε σε σχετική ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, η οποία τονίζει ότι το παιδί δεν αντιμετώπιζε άλλα προβλήματα υγείας.

Το παιδί διασωληνώθηκε και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων, στην Αθήνα.

