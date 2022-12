Αθλητικά

Αργεντινή - Μέσι: η πρώτη τοιχογραφία με το τρόπαιο (εικόνες)

Η πρώτη τοιχογραφία με τον Μέσι τροπαιούχο είναι ήδη έτοιμο, λίγα 24ώρα μετά απο την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Μόλις τέσσερις ημέρες μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την εθνική Αργεντινής, σ' έναν τοίχο στο Μπουένος Αϊρες, «εμφανίσθηκε» η πρώτη τοιχογραφία που απεικονίζει τον Λιονέλ Μέσι να σηκώνει το τρόπαιο.

Για την δημιουργία της τοιχογραφίας αυτής, ύψους περίπου έξι μέτρων και πλάτους πέντε μέτρων, απαιτήθηκαν 60 μπογιές με σπρέι. Βρίσκεται στην περιοχή του Παλέρμο και δείχνει τον Μέσι και στο βάθος τον τερματοφύλακα Εμιλιάνο Μαρτίνες, πλαισιωμένο από τους Πάουλο Ντιμπάλα και Ροντρίγκο ντε Πολ.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε», φορά το «bisht», ένα παραδοσιακό μαύρο και χρυσό αραβικό πανωφόρι, ένδειξη τιμής και εκτίμησης, το οποίο τοποθετήθηκε στους ώμους του κατά την απονομή του τροπαίου.

«Είναι ο τρόπος μου να πω ευχαριστώ. Είναι επίσης ένα δώρο για τους ανθρώπους. Το ποδόσφαιρο για τους Αργεντινούς είναι πάντα χαρά και μας επιτρέπει να περνάμε καλύτερα τις δύσκολες στιγμές», είπε ο καλλιτέχνης δρόμου, Μασιμιλιάνο Μανιάσκο και πρόσθεσε: «Είδαμε την Αργεντινή ενωμένη με εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές»!

Ο 39χρονος Μπανιάσκο, είναι γνωστός καλλιτέχνης νωπογραφίας στην Αργεντινή. Είναι ο δημιουργός της γνωστής, τεράστιας (σ.σ. ύψους 40 μέτρων) τοιχογραφίας που αναπαριστά τον «πρώτο Θεό» του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τον Ντιέγκο Μαραντόνα, σε ένα κτίριο στο Κάνινγκ, στα νότια προάστια του Μπουένος Αϊρες.

Τοιχογραφίες, άλλοτε υψηλής ποιότητας, άλλοτε γιγαντιαίες (όπως αυτή των 70 μέτρων του Μέσι στη γενέτειρά του, το Ροζάριο) αφθονούν στους τοίχους των πόλεων της Αργεντινής, με δύο θέματα που αγγίζουν την καρδιά ως αγαπημένα της συντριπτικής πλειονότητας των Αργεντινών, που είναι το ποδόσφαιρο και τα νησιά Φώκλαντ.

