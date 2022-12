Οικονομία

Σκρέκας - Ρεύμα: Διπλάσια η επιδότηση τον Ιανουάριο

Δείτε αναλυτικά πως διαμορφώνεται η επιδότηση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης.

Τις νέες επιδοτήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον μήνα Ιανουάριο ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, το πρωί της Παρασκευής.

Η αξία της επιδότησης για τον Ιανουάριο ανέρχεται σε 840 εκατ. ευρώ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διπλάσια από τον μήνα Δεκέμβριο. «9 στα 10 νοικοκυριά θα έχουν επιδότηση 330 ευρώ ανά μεγαβατώρα» είπε, ο κ. Σκρέκας

Για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, η κλιμακωτή επιδότηση για τον Ιανουάριο διαμορφώνεται ως εξής:

Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 330 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η κατηγορία αυτή αφορά το 9 στα 10 νοικοκυριά Ελλάδα.

Για κατανάλωση από 501 έως 1000 κιλοβατώρες, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 280 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Για κατανάλωση πάνω από 1001 κιλοβατώρες, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 190 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αφορά μόνο το 2% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Και σε αυτή την κλίμακα ισχύει η επιπλέον επιδότηση των 50 ευρώ ανά MWh, αν υπάρξει μείωση κατανάλωσης κατά 15%.

Όπως ανέφερε ο κ. Σκρέκας, εξακολουθεί να ισχύει το μπόνους μειωμένης κατανάλωσης. Έτσι εάν ένα νοικοκυριό μειώσει την κατανάλωση κατά 15% σε σχέση με το 2021 η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Με 840 εκατ. ευρώ συνεχίζουμε να στηρίζουμε και τον Ιανουάριο τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους αγρότες απέναντι στις επιπτώσεις της πρωτόγνωρης ενεργειακής κρίσης. Στεκόμαστε έμπρακτα για έναν ακόμα μήνα δίπλα στην κοινωνία απορροφώντας το μεγαλύτερο ποσοστό των αυξήσεων. pic.twitter.com/ssjTwRBvEZ — Kostas Skrekas | Κώστας Σκρέκας (@KostasSkrekas) December 23, 2022

