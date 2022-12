Κοινωνία

Αγριογούρουνο κολυμπάει στο Πόρτο Ράφτη (βίντεο)

Απίστευτο και όμως αληθινό. Ψαράς εντόπισε αγριογούρουνο να κάνει τις βουτιές του... στον κόλπο του Πόρτο Ράφτη

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη όταν ένας υποβρύχιος ερασιτέχνης ψαράς, βρήκε ένα αγριογούρουνο να κολυμπάει στο κόλπο του Πόρτο Ράφτη.

Στην αρχή νόμισε ότι ήταν κάποιο σκυλί και προσπάθησε να το προσεγγίσει με το φουσκωτό για να το βοηθήσει. Πλησιάζοντας πάγωσε όταν κατάλαβε ότι ήταν αγριογούρουνο, το οποίο μάλιστα ακούγοντας τη μηχανή του φουσκωτό στράφηκε κατά πάνω του. Το αγριογούρουνο όπως θα δείτε και στο βίντεο, με επιδέξιο κολύμπι, προσέγγισε την ακτή και ανέβηκε πάνω στη βραχονησίδα Κορώνη.

Ο ψαράς είχε την αίσθηση ότι ήταν κάποιος άνθρωπος αλλά πλησιάζοντας λίγο, είδε τα περίεργα αυτιά που εξείχαν και το μαύρο χρώμα της ράχης του. Αμέσως, θεώρησε πως πρόκειται τελικά για κάποιο σκύλο που είχε πέσει μέσα στο νερό και το πλησίασε για να το βοηθήσει.

Πηγή βίντεο: Facebook/ Fishing In Greece

Σε συνέντευξή του, καθώς όμως μείωσε την απόσταση και είχε καλύτερη εικόνα, ήρθε μια δεύτερη έκπληξη. Το ζώο ήταν ένα αγριογούρουνο, το οποίο μάλιστα, όταν άκουσε το φουσκωτό, έστριψε κατά πάνω του. Απομακρύνθηκε με ένα κατέβασμα της μανέτας και απλά βιντεοσκόπησε το ασυνήθιστο θέαμα.

