“Παγιδευμένοι”: οι ευχές και οι αναμνήσεις των πρωταγωνιστών (βίντεο)

Από τα γυρίσματα, όπου ετοιμάζονται τα επεισόδια που θα προβληθούν σε λίγες ημέρες στον ΑΝΤ1, οι ηθοποιοί μοιράστηκαν στιγμές και σκηνές από τα παιδικά τους χρόνια.ω

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων. Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση… Δυνατή πλοκή, συγκλονιστικές εξελίξεις, μεγάλες ανατροπές.

Έχουν αγαπηθεί, έχουν συζητηθεί, έχουν καθηλώσει.

Οι «Παγιδευμένοι» επιστρέφουν στις 16 Ιανουαρίου, στις 22:00, με νέα συγκλονιστικά επεισόδια, για να συνεχίσουν την ανατρεπτική τους ιστορία και να κόψουν την ανάσα μας…





Πριν τους δούμε τα βράδια στις οθόνες μας όμως, οι πρωταγωνιστές της σειράς μίλησαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», δίνοντας τις ευχές τους στους τηλεθεατές για τις Γιορτές και ανακαλώντας στην μνήμη στιγμές από τα παιδικά τους χρόνια.

Πολλοί αναφέρθηκαν στα κάλαντα που έλεγαν από τα ξημερώματα μαζί με φίλους, το πώς και πότε ότι δεν υπάρχει τελικά ο Άη Βασίλης, αλλά και όσα έκαναν οι δικοί τους άνθρωποι τις γιορτινές ημέρες.

Μάλιστα, η Ταμίλλα Κουλίεβα περιγράφει τι έγινε όταν η οικογένεια της είχε καλέσει τον Άγιο Βασίλη για επίσκεψη στο σπίτι τους!

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





