“Dragons’ Den”: Η Λιλή Περγαντά… αποκαλύφθηκε στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η μια εκ των κριτών του πολυβραβευμένου σόου που έρχεται σύντομα στις οθόνες μας, μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα, για την προσωπική ζωή και την επιχειρηματική διαδρομή της.

Ο Γιώργος Λιάγκας είχε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την προπαραμονή των Χριστουγέννων, μια αποκαλυπτική συζήτηση με την Λιλή Περγαντά, επικεφαλής της Power Health και μια από τους κριτές του πολυβραβευμένου “Dragons’ Den” – γνωστού και ως Shark Tank – που θα προβληθεί το επόμενο διάστημα από τον ΑΝΤ1, ενώ προβάλλεται με τεράστια επιτυχία σε πάνω από 40 χώρες, εδώ και 20 χρόνια, με επενδύσεις που ξεπερνούν παγκοσμίως τα 600.000.000 δολάρια!

Η Λιλή Περγαντά μίλησε για όλους για όλα. Αναφέρθηκε στο δύσκολο ξεκίνημα της, λόγω των περιορισμένων οικονομικών της οικογένειας της, ανέλυσε το πώς από τον Άγιο Γεώργιο Βοιωτίας βρέθηκε στην Αγγλία για σπουδές, δουλεύοντας παράλληλα σε διάφορες δουλειές – μεταξύ των οποίων ο καθαρισμός τουαλετών και η εργασία σε πανσιόν –, είπε για την γνωριμία της με τα συμπληρώματα διατροφής όταν κανείς στην Ελλάδα δεν γνώριζε καν ότι υπήρχαν, αλλά και την επεισοδιακή γνωριμία με τον άνδρα που μετά παντρεύτηκε, όταν στο Τελωνείο αρνούνταν να εκτελωνίσουν την πρώτη παρτίδα συμπληρωμάτων που έκανε εισαγωγή στην Ελλάδα και τα οποία είχε αγοράσει πουλώντας το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που κατείχε, ένα οικόπεδο.

Η Λιλή Περγαντά ρωτήθηκε και για την επιχειρηματική της δράση, αλλά και για την σχέση της με τα λεφτά, που όπως είπε δεν την έχουν αλλάξει καθόλου.

Το "Dragons’ Den" έρχεται μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με 5 κορυφαίους και καταξιωμένους Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι συνιστούν την ομάδα των Dragons.

Οι Dragons είναι 5 κορυφαίοι Έλληνες επενδυτές, που έχουν κατακτήσει την κορυφή και γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία και καταξίωση ο καθένας στον τομέα του. Είναι πρόθυμοι να επενδύσουν τα χρήματά τους σε μία επιχειρηματική ιδέα, ένα νέο προϊόν, μια πατέντα, ένα application ή ένα φιλόδοξο project. Επιπλέον, στηρίζουν τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες επενδύοντας όχι μόνο με κεφάλαιο αλλά και με την επιχειρηματική τους εμπειρία.

Οι επιχειρηματίες που θα συναντήσουν τους Dragons καλούνται να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και εντέλει να τους πείσουν να επενδύσουν σε αυτούς!

Όπως είπε η Λιλή Περγαντά, στην διάρκεια του σόου υπήρχαν επενδυτικές προτάσεις που της κίνησαν το ενδιαφέρον και τις οποίες χρηματοδότησε

Παρακολουθήστε την συνέντευξη της Λιλής Περγαντά στον Γιώργο Λιάγκα και στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





