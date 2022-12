Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Οι προβλέψεις για τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Οι προβλέψεις για τα Χριστούγεννα

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

Για μια ωραία περίοδο τις επόμενες ημέρες, που ξεκινά από σήμερα, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την προπαραμονή των Χριστουγέννων.

Όπως είπε η αστρολόγος, «Έχουμε νέα Σελήνη στον Αιγόκερω που είναι πάρα πολύ ωραία, με ωραίες όψεις από την Αφροδίτη και τον Ερμή».

«Η νέα Σελήνη σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε νέα ξεκινήματα. Η Αφροδίτη κάνει πολύ ωραία όψη με τον Ουρανό. Η Αφροδίτη είναι ο τρόπος που αγαπάμε, που θα προσεγγίσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ο Ουρανός είναι το ξαφνικό», προσέθεσε η Λίτσα Πατέρα.

Όπως είπε η αστρολόγος, «μπορείτε να κερδίσετε πολλά ή να βρείτε τον έρωτα της ζωής σας», συμπληρώνοντας ότι «ο Ερμής κάνει ωραία όψη με τον Ποσειδώνα που μας κάνει να κάνουμε ωραίες σκέψεις».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

