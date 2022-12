Κοινωνία

Δράμα: Συνελήφθη ανήλικος για διαρρήξεις εκκλησιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έπεσε στα χέρια των αστυνομικών, που αναζητούν τον συνεργό του.

Συνελήφθη χθες το πρωί στα Λευκόγεια της Δράμας 17χρονος υπήκοος Βουλγαρίας καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, από κοινού με συνεργό του, διέρρηξαν ιερό ναό, χωρίς όμως να προλάβουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε από το εσωτερικό του.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι φερόμενοι ως δράστες διέρρηξαν ακόμα τέσσερις ιερούς ναούς στην ευρύτερη περιοχή, αφαιρώντας από παγκάρια και χρηματοκιβώτια διάφορα χρηματικά ποσά, ενώ παρέμεναν παράνομα στη χώρα.

Στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, τα οποία και κατασχέθηκαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Η δικογραφία περιλαμβάνει και τον 28χρονο συνεργό του, επίσης υπήκοο Βουλγαρίας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου Δράμας.

Πηγή: makthes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικου από συμμαθητές του: Οι δράστες βιντεοσκοπούσαν τα πάντα

Κορονοϊός - Πατέρας κοριτσιού: οι γιατροί δίνουν 1% πιθανότητα να ζήσει (βίντεο)

Νίκος Ξανθόπουλος: Διασωληνώθηκε και δίνει μεγάλη μάχη