Κοινωνία

Καλλιθέα: φωτιά σε κτήριο γραφείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική. Ενισχύσεις ζήτησαν οι πρώτοι πυροσβέεστες που έσπευσαν στο κτήριο.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην οδό Δοϊράνης 33, στην Καλλιθέα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε κτήριο γραφειων.

Οι φλόγες ξεπήδησαν στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Επί τόπου έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που ζήτησαν ενισχύσεις και έτσι οι δυνάμεις αυξάνονται σταδιακά.

Περισσότερα σε λίγο....

Ειδήσεις σήμερα:

Μέσα μεταφοράς: Τα δρομολόγια για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια

Τροχαίο - Παραλιακή: Ανατροπή αυτοκινήτου στην Ποσειδώνος (εικόνες)

“Qatar gate” - Καϊλή: “πολιτική απόφαση η προφυλάκιση, δεν θα γίνει έφεση”