Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε παράνομα μετανάστες

Πώς κατάφεραν οι αρχές να εντοπίσουν τη σπείρα και ποια ήταν η δράση της.

Δηλώσεις Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, Υποστράτηγου Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου:

«Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας.

Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσουμε μία σημαντική υπόθεση, που επέφερε ένα καίριο πλήγμα στα οργανωμένα κυκλώματα παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών τόσο στη χώρα μας όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Την υπόθεση χειρίστηκε η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, μετά από ενδελεχή και συστηματική έρευνα, καταφέραμε να εξαρθρώσουμε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούταν, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022, στη συστηματική παράνομη μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας μας και εν συνεχεία στη διευκόλυνση μετάβασής τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, προμηθεύοντάς τους με τα απαραίτητα –γνήσια ή πλαστά- ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η αποδόμηση του εγκληματικού κυκλώματος πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022, όπου στο πλαίσιο ταυτόχρονης οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν συνολικά 18 μέλη της οργάνωσης, εντοπίστηκαν 13 παράνομοι μετανάστες ενώ επιπλέον συνελήφθη αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για βιασμό.

Από τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, προκύπτει ξεκάθαρα ο επαγγελματικός τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε, προσφέροντας «πλήρη πακέτα» μεταφοράς μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, με οχήματα της οργάνωσης και διαμονή σε προαναχωρησιακούς χώρους – safe houses, προκειμένου στη συνέχεια να αναχωρήσουν για άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Παράλληλα, διέθεταν και εναλλακτική επιλογή για την έξοδο από τη χώρα οδικά, μέσω των βόρειων συνόρων της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η εγκληματική οργάνωση φρόντιζε να χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα για τη μεταφορά των αλλοδαπών, χωρίς αυτά να γνωρίζονται μεταξύ τους και χωρίς να γνωρίζουν αρκετά στοιχεία για την «αποστολή» τους.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα στελέχη που συμμετείχαν στην επιχείρηση για την συμβολή τους στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης και στην εν γένει καταπολέμηση των οργανωμένων δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Σας ευχαριστώ.»

Δηλώσεις Διευθυντή Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, Αστυνομικού Διευθυντή Απόστολου Χαβδούλα:

« Καλησπέρα σας.

Όπως προείπε και ο κ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών πρόκειται για ένα σημαίνον πλήγμα στα κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης από την πρώτη στιγμή συνέδραμε ουσιαστικά στα στάδια των ερευνών, καθώς σημαντικό μέρος της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης λάμβανε χώρα σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Προτεραιότητά μας ήταν η επιχείρηση να ολοκληρωθεί επιτυχώς, διαθέτοντας το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ώστε να πραγματοποιηθούν ακώλυτα οι συλλήψεις και οι έρευνες σε χώρους που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης.

Υποθέσεις όπως η σημερινή παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας και απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία και συντονισμένες ενέργειες, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι οργανώσεις που διακινούν παράνομα μετανάστες δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της χώρας μας.

Οι 18 συλλήψεις, οι 14 έρευνες σε οικίες και καταστήματα και ο εντοπισμός σημαντικών πειστηρίων, όπως επιχειρησιακά οχήματα και ταξιδιωτικά έγγραφα, επιβεβαιώνουν την άρτια οργανωμένη επιχείρηση για την εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης.

Με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη μας για την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχία της επιχείρησης καθώς και για την καθημερινή άοκνη προσπάθειά τους με σκοπό τη σύλληψη διακινητών και την προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη.

Λεπτομέρειες για την υπόθεση θα σας παρουσιάσει η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Δημογλίδου Κωνσταντία

Σας ευχαριστώ».

Δηλώσεις Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμου Β’ Κωνσταντίας Δημογλίδου:

«Καλησπέρα σας.

Από τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη παράνομη μεταφορά αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας και στη διευκόλυνση εξόδου τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, εφοδιάζοντας τους με τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν συνολικά 18 άτομα, μέλη της οργάνωσης, εντοπίστηκαν 13 παράνομοι μετανάστες για τους οποίους κινήθηκε η διαδικασία της διοικητικής απέλασης και συνελήφθη αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για βιασμό.

Για τη διερεύνηση και διαλεύκανση της υπόθεσης προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, ενώ εφαρμόστηκαν ειδικές ανακριτικές πράξεις, στο πλαίσιο των οποίων στοιχειοθετήθηκε ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης (modus operandi).

Συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης παραλάμβαναν τους μετανάστες που είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από δασικές κυρίως περιοχές του Έβρου, χρησιμοποιώντας νοικιασμένα, κλεμμένα ή «επιχειρησιακά» οχήματα, ενώ στη συνέχεια τους μετέφεραν είτε απευθείας σε προαναχωρησιακούς χώρους – safe houses στη Θεσσαλονίκη, είτε σε δασική περιοχή από όπου έτερα οχήματα της οργάνωσης τους οδηγούσαν στους χώρους αυτούς.

Ακολούθως, οι δράστες χρησιμοποιώντας οχήματα που έφεραν αλλοδαπές πινακίδες, τους μετέφεραν σε προαναχωρησιακούς χώρους – safe houses στην Αθήνα όπου και τους προμήθευαν με τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, πλαστά ή γνήσια έτερων ατόμων, με τα οποία επεδίωκαν, μέσω του Αερολιμένα Αθηνών, να ταξιδέψουν σε ευρωπαϊκές χώρες.

Εναλλακτικά, ορισμένα από τα διακινούμενα άτομα, μεταφέρονταν κάνοντας χρήση αστικών λεωφορείων σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου παραλαμβάνονταν από οχήματα και τους μετέφεραν στα βόρεια σύνορα της χώρας, τα οποία με τη βοήθεια αλλοδαπών διέσχιζαν πεζή.

Για να επιτύχουν τον σκοπό τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν επιφορτισμένα με διακριτούς ρόλους, ενώ ανάμεσά τους υπήρχε μέλος, το οποίο είχε αναλάβει την προμήθεια οχημάτων από ευρωπαϊκές χώρες και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούσαν στη λειτουργία της οργάνωσης.

Η αμοιβή για τη διακίνηση προκαταβαλλόταν, από τους μετανάστες ή από συγγενικά τους πρόσωπα, μέσω του συστήματος πληρωμών «Hawala» και κυμαινόταν για κάθε στάδιο μεταφοράς από 2.000 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό και τα έγγραφα που θα χρησιμοποιούσαν οι υπό διακίνηση αλλοδαποί.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, σε οικίες και καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

12 επιχειρησιακά οχήματα,

136 ταξιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία 110 γνήσια,

48.020 ευρώ,

69 κινητά τηλέφωνα,μηχάνημα καταμέτρησης χρημάτων και

61 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Επιπλέον, σε ένα από τα καταστήματα, εντοπίστηκε και συνελήφθη αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του 16ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για βιασμό.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

