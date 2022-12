Πολιτισμός

Ηθοποιοί: Κόντρα Κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για το νέο προσοντολόγιο

Οικονόμου και Ηλιόπουλος διασταύρωσαν τα ξίφη τους μετά το Π.Δ που ορίζει τις σχέσεις όλων των εργαζομένων του πολιτισμού με το ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε δήλωση του αναφέρει, ότι «το νέο προσοντολόγιο - κλαδολόγιο, που αφορά τις προσλήψεις στο Δημόσιο, δεν επιφέρει καμία αλλαγή στη θέση των αποφοίτων δραματικών σχολών, διατηρώντας τους στο ίδιο επίπεδο με τα προϊσχύσαντα προσοντολόγια του Δημοσίου. Επίσης, το νέο προσοντολόγιο δεν αφορά προσλήψεις στην εκπαίδευση, οι οποίες για τους καλλιτέχνες γίνονται με το ειδικό καθεστώς που ίσχυε και πριν.

Είναι εντελώς υποκριτική λοιπόν η στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα, να κραυγάζουν σήμερα, κοπτόμενοι για κάτι που ίσχυε απολύτως ίδιο επί της διακυβέρνησής τους. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα της διαβάθμισης της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, στο οποίο καμία θετική παρέμβαση δεν έγινε από την προηγούμενη Κυβέρνηση, είναι πράγματι σοβαρό και θα αντιμετωπιστεί. Αποτελεί ήδη αντικείμενο μελέτης και συνολικού σχεδιασμού από την Κυβέρνηση».

Άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσου Ηλιόπουλου, ο οποίος σε δήλωση του αναφέρει τα εξής, «Ο κ. Οικονόμου λέει για άλλη μια φορά συνειδητά ψέματα ή αγνοεί τους βασικούς κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Είναι αδιανόητο να υποτιμά την κρισιμότητα του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος καθώς αυτό ορίζει τις σχέσεις όλων των εργαζομένων του πολιτισμού με το ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αποτελεί ντροπή ότι για πρώτη φορά οι απόφοιτοι καλλιτεχνικών σχολών ορίζονται ως απλοί απόφοιτοι λυκείου.

Ο μόνος τρόπος πραγματικά για να μην υπάρξει καμία βλαπτική μεταβολή στους εργαζόμενους των συγκεκριμένων κλάδων είναι η άμεση κατάργηση του συγκεκριμένου ΠΔ. Η άρνηση κατάργησης του απλά θα αποδείξει για άλλη μια φορά τον βαθιά απαξιωτικό και υποτιμητικό τρόπο με τον οποίο το καθεστώς Μητσοτάκη αντιμετωπίζει συνολικά τον χώρο του πολιτισμού και τους εργαζόμενους σε αυτόν.

Τέλος για να μην αφήσουμε κανένα ψέμα αναπάντητο υπενθυμίζουμε ότι με διάταξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι στην σχέση τους με την δημόσια διοίκηση είχαν το καθεστώς αποφοίτων ΤΕ. Αυτό καταργεί το συγκεκριμένο ΠΔ.

Καλούμε το σύνολο των εργαζομένων του πολιτισμού να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις απέναντι στη νέα αδικία που επιχειρεί να επιβάλει το καθεστώς Μητσοτάκη. Μια κοινωνία με Δικαιοσύνη είναι μια κοινωνία με σεβασμό στον πολιτισμό και στους εργαζόμενους του».

