Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε μοτοσικλέτες για τα ανταλλακτικά! (εικόνες)

Το κόλπο που είχαν στήσει με ορμητήριο συνεργείο που επισκεύαζε μοτοσικλέτες.

Στην εξάρθρωση συμμορίας που έκλεβε μοτοσικλέτες προχώρησαν οι Αστυνομικές Αρχές. Συνελήφθησαν 3 μέλη της συμμορίας και εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις

Μεταξύ άλλων, οι Αρχές κατάσχεσαν 4 μοτοσυκλέτες, 17 κινητήρες, χειροβομβίδα, ποσότητα εκρηκτικής ύλης, πυραγωγά σχοινιά, πυροκροτητές, φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και πλήθος εργαλείων για την παραποίηση των αριθμών πλαισίου και κινητήρα

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούταν στις κλοπές μοτοσυκλετών.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, πρωινές ώρες της 21-12-2022 στην περιοχή των Αχαρνών, δύο ημεδαποί, 30 και 25 ετών, και 19χρονος αλλοδαπός, –κατά περίπτωση- για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών οχημάτων κατά συναυτουργία, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων κλοπών μοτοσυκλετών από την ανωτέρω Υπηρεσία, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών που εντόπισε τους κατηγορούμενους, πρωινές ώρες της 21-12-2022 στην περιοχή των Αχαρνών.

Οι ανωτέρω επιβαίνοντες σε δύο αυτοκίνητα, ένα εκ των οποίων με τρέιλερ, κατελήφθησαν να φορτώνουν στο τρέιλερ δύο κλεμμένες μοτοσυκλέτες, προβαίνοντας στην τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας, σε μία από αυτές, από δίκυκλο ιδιοκτησίας τους.

Άπαντες ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθησαν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2021, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε επιχειρησιακά δομημένη συμμορία με μεθοδικό σχέδιο δράσης και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της.

Ειδικότερα, ο 30χρονος, ως ιδιοκτήτης επιχείρησης επισκευής μοτοσυκλετών, παραλάμβανε από πελάτες μοτοσυκλέτες με υλικές ζημιές, με σκοπό να τις επισκευάσει. Ακολούθως, τα έτερα μέλη της συμμορίας αναλάμβαναν να αφαιρέσουν μοτοσυκλέτες ίδιου μοντέλου και μάρκας, αφού προηγουμένως είχαν προμηθευτεί τα κατάλληλα εργαλεία παραβίασης των κλειδαριών.

Στη συνέχεια οι κλεμμένες μηχανές, στις οποίες είχαν αντικαταστήσει τις πινακίδες κυκλοφορίας τους, μεταφέρονταν στο κατάστημά ή την οικία του 30χρονου για αποσυναρμολόγησή.

Τα ανταλλακτικά από τις κλεμμένες μοτοσυκλέτες χρησιμοποιούνταν στις προς επισκευή μηχανές, οι οποίες εν συνεχεία παραδίδονταν στους ιδιοκτήτες τους-πελάτες.

Επιπροσθέτως, στον εγκληματικό τρόπο δράσης της συμμορίας περιλαμβάνονταν και η πλαστογραφία των χαρακτηριστικών αριθμών των οχημάτων (αριθμός πλαισίου και κινητήρα) σε κλεμμένες μηχανές, προκειμένου να πωληθούν ως νόμιμες, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Μετά από έρευνες στις οικίες των μελών της συμμορίας, στο ανωτέρω κατάστημα και στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-4- μοτοσυκλέτες,

-17- κινητήρες και εγκέφαλος οχήματος,

πλήθος εργαλείων για την παραποίηση των αριθμών πλαισίου και κινητήρα,

χειροβομβίδα,

ποσότητα εκρηκτικής ύλης, πυραγωγά σχοινιά και πυροκροτητές,

αεροβόλο περίστροφο με -6- φυσίγγια,

φυσίγγια και γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου,

διόπτρα και ξιφολόγχη τυφεκίου,

ναυτική φωτοβολίδα,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM

πλήθος κλειδιών οχημάτων και

τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις αναφορικά με χρηματικά ποσά και ανταλλακτικά οχημάτων.

Από τη μέχρι στιγμή προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -5- κλοπές δικύκλων, ενώ η έρευνα για τη εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας είναι σε εξέλιξη.

Τα μέλη της συμμορίας έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

