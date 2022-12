Κοινωνία

Έβρος: Συνεργασία Ελλάδας - Τουρκίας για τον καθαρισμό της γέφυρας

Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι περνούν κάθε χρόνο από τη γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες.

Ομάδες από Ελλάδα – Τουρκία θα καθαρίσουν από κοινού τη γέφυρα του Έβρου.

Οι δύο χώρες θα πραγματοποιήσουν από κοινού εργασίες καθαρισμού των στηριγμάτων της γέφυρας στον ποταμό Έβρο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Στις 9 Ιανουαρίου θα υπογραφεί πρωτόκολλο για τον από κοινού καθαρισμό των κορμών και των κλαδιών δέντρων που έχουν συσσωρευτεί στα στηρίγματα της γέφυρας μεταξύ των τελωνειακών πυλών των Ιψάλων και των Κήπων στην Ελλάδα. Οι ομάδες θα πραγματοποιήσουν κοινές εργασίες καθαρισμού στις 10 Ιανουαρίου.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφερειακής Διοίκησης Ιψάλων, η αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη, Ομέρ Σεβγκιλί, συναντήθηκε με τον Αντι-περιφερειάρχη Αλεξανδρούπολης, Δημήτριο Πέτροβιστ, στη συνοριακή γραμμή.





Η τουρκική και η ελληνική αντιπροσωπεία, οι οποίες εξέτασαν τη γέφυρα, συμφώνησαν να επαναλάβουν τις εργασίες καθαρισμού που πραγματοποιήθηκαν στους πυλώνες της γέφυρας πριν από 8 χρόνια.



Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη το πρωί στο Τελωνείο Κήπων και μετείχαν από την πλευρά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, ο Τούρκος ομόλογος του από την αντίστοιχη περιοχή της Ανατολικής Θράκης, αλλά και υπηρεσιακά στελέχη των δύο πλευρών.

πηγή: evros-news.gr

