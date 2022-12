Πολιτική

Το μήνυμα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου προς τους Aπόδημους Έλληνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα ενότητας και ελπίδας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου για τα φετινά Χριστούγεννα και το νέο έτος.

Μήνυμα ελπίδας και ενότητας απηύθυνε η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου για τα φετινά Χριστούγεννα στους απόδημους Έλληνες.

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνομαι, ενόψει των Χριστουγέννων και του νέου έτους, σε όλους εσάς, τους ομογενείς μας, τους απανταχού Έλληνες. Όλους εσάς που, όπου και αν βρίσκεστε, διαφυλάσσετε ευλαβικά τη μητέρα πατρίδα στη μνήμη και στην καρδιά σας. Εσάς που παλέψατε να γεφυρώσετε αντιθέσεις ανάμεσα στον τόπο της καταγωγής και τις νέες σας πατρίδες, που μοχθήσατε, δημιουργήσατε, διακριθήκατε, όχι μόνο προοδεύοντας σε ατομικό επίπεδο, αλλά διαπρέποντας και σε συλλογικό, τιμώντας έτσι τις ελληνικές σας ρίζες, βαθύ και στέρεο κομμάτι της ταυτότητας σας.

Αυτές τις μέρες, που λαμπρύνονται από την προσδοκία της επί γης ειρήνης και κυλούν μέσα στην ευμένεια και την αγάπη, μας πονούν περισσότερο οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις, ο αυταρχισμός και η ωμή βία των ανελεύθερων καθεστώτων, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί πληγή στα ευρωπαϊκά ιδεώδη, για την υπερίσχυση των οποίων έχουν δοθεί μεγάλοι αγώνες. Ζούμε σ’ έναν ταραγμένο πλανήτη, σε μια μεταβατική, ρευστή εποχή. Έννοιες και θεσμοί που προσέδιδαν σταθερό νόημα στον κόσμο που γνωρίζαμε, κλονίζονται. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις, υγειονομική, ανθρωπιστική, προσφυγική, οικονομική, ενεργειακή, που μας δοκιμάζουν, καθώς και η όλο και μεγαλύτερη απειλή της κλιματικής αλλαγής, προκαλούν ανασφάλεια και ανησυχία. Ο αιώνας μας ξεκίνησε με λιγότερες βεβαιότητες στις αποσκευές του και η δεκαετία που διανύουμε αποδεικνύεται κρίσιμη και αποφασιστική.

Ωστόσο, κάθε περίοδος μετάβασης είναι ευκαιρία για ανανέωση και αναγέννηση της ελπίδας. Η ιστορία έχει δείξει ότι οι κοινωνίες που αντιμετωπίζουν θετικά τις προκλήσεις, που δεν περιχαρακώνονται από τον φόβο για το καινούργιο, καταφέρνουν να οικοδομήσουν ένα μέλλον γόνιμο, δημιουργικό, ειρηνικό και συμπεριληπτικό. Πρώτοι εσείς, ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί, μέσα από την κοινοτική οργάνωση και συνοχή σας στη διασπορά, δείξατε ότι το αύριο μπορεί να μετατραπεί σε φωτεινή υπόσχεση και εγγύηση αυτοπραγμάτωσης, αρκεί η πορεία προς αυτό να διαπνέεται από θάρρος, αποφασιστικότητα, τόλμη, αξίες.

Κι εσείς, εμφορούμενοι από τις αξίες του ελληνισμού προχωρήσατε. Τις αξίες της ειρηνικής συμβίωσης, του διαλόγου και της συνεννόησης μέσα σ’ ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Διευρυμένες ως αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας των ευκαιριών, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ειρήνης και της ισοπολιτείας, είναι αυτές με τις οποίες πορεύεται και η Ελλάδα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Πάνω σ’ αυτές διαμορφώνει τη θέση της στον σύγχρονο κόσμο και προωθεί τα εθνικά της συμφέροντα, αποκρούοντας κάθε απόπειρα επικίνδυνου αναθεωρητισμού. Αναδεικνύει σταθερά και απαρέγκλιτα τα δίκαιά της, όπως αυτά προβλέπονται στο πλαίσιο των διεθνών συνθηκών που καθόρισαν από τις αρχές του 20ου αιώνα τη νομιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Εδραιώνει δεσμούς φιλίας με κράτη και λαούς, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού προς το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αρχές. Και χάρη στην ενεργό σύμπραξη των απανταχού ελληνικών κοινοτήτων, ενδυναμώνει τη διεθνή παρουσία και το κύρος της.

Συμπατριώτες μου,

Η Ελλάδα προσβλέπει σε σας, καμαρώνει και παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα σημαντικά σας επιτεύγματα στους τομείς της τέχνης και της επιστήμης, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας. Είστε αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, σύγχρονοι Οδυσσείς που διαβήκατε σύνορα και διασχίσατε θάλασσες, γνωρίσατε δυσκολίες και γευτήκατε απογοητεύσεις, αλλά με το πείσμα και τον μόχθο σας τις μετατρέψατε σε ευκαιρίες και τις εξελίξατε σε θριάμβους. Βιώσατε την εμπειρία του ξένου και εμπλουτίσατε την ταυτότητά σας, χωρίς ν’ αφήσετε ποτέ να ξεθωριάσει η μνήμη του γενέθλιου τόπου και να εξασθενίσει ο δεσμός. Ένας δεσμός που επιβεβαιώνει τη δύναμή του τέτοιες γιορτινές μέρες, μέσα στις οικογένειές σας, στους δικούς σας ανθρώπους, στις εκκλησίες, στις καρδιές σας. Εύχομαι ολόθερμα Καλά Χριστούγεννα, υγεία και προσωπική ευτυχία για τη νέα χρονιά!

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικου από συμμαθητές του: Οι δράστες βιντεοσκοπούσαν τα πάντα

Κορονοϊός - Πατέρας κοριτσιού: οι γιατροί δίνουν 1% πιθανότητα να ζήσει (βίντεο)

Ελληνοτουρκικά: Δεκάδες παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά στο Αιγαίο