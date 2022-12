Κοινωνία

Θάνατος 16χρονου - Λύτρας: Γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρά κατά της Δικαιοσύνης εξαπέλυσε ο Απόσοτλος Λύτρας, ο οποίος αποφάσισε τηνυπεράσπσιη του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη,που έπεσε νεκρός απο σφαίρα αστυνομικού.

Της Λίας Κοντοπούλου

Πυρά κατά της Δικαιοσύνης εξαπέλυσε ο Απόσοτλος Λύτρας, ο οποίος αποφάσισε τηνυπεράσπσιη του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη,που έπεσε νεκρός απο σφαίρα αστυνομικού.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, η οικογένεια του 16 χρόνου Κωστα Φραγκούλη που έπεσε νεκρός απο σφαίρα αστυνομικού ανέθεσε στο δικηγορικό του Απόστολου Λύτρα την εκπροσώπηση τους και την υποστήριξη της κατηγορίας.

Σύμφωνα με τον Απόστολο Λύτρα: "Δεν έχουμε λάβει ακόμα αντίγραφα της δικογραφίας αλλά σύμφωνα με αυτά που έχουμε πληροφορηθεί είναι βέβαιο ότι γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος. Τις «δικαιολογίες» που διατυπώθηκαν στην παρούσα Υποθεση τις έχουμε ακούσει και σε άλλες υποθέσεις αστυνομικής βίας. Όταν λάβουμε γνώση της δικογραφία θα αιτηθούμε απο το κύριο ανακριτή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που δεν έγιναν μέχρι στιγμής και καταδεικνύουν τον δόλο του αστυνομικού να αφαιρέσει την ζωή του άτυχου νέου".

Ειδήσεις σήμερα:

Υπουργείο Μετανάστευσης: 147 ασυνόδευτα ανήλικα διασώθηκαν τις τελευταίες 15 μέρες

Ηλιούπολη - 19χρονη: Ένοχος ο αστυνομικός για την υπόθεση μαστροπείας - Αθώος για τους βιασμούς

Ο καιρός την Παραμονή των Χριστουγέννων