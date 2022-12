Κοινωνία

Τροχαίο στον Πειραιά: Εκτροχιάστηκε τραμ μετά από σύγκρουση με ΙΧ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τροχαίο ατύχημα με σοβαρές υλικές ζημιές στο κέντρο του Πειραιά.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, στον Πειραιά. όταν το τραμ συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε το τραμ εκτροχιάστηκε, ενώ είναι εμφανείς οι σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο ΙΧ όσο και στο τραμ.

Από τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός καθώς αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο η αγορά ήταν γεμάτη κόσμο, λόγω των εορταστικών ημερών.





Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Φολέγανδρο: Η απόφαση του δικαστηρίου

Κορονοϊός - Πατέρας κοριτσιού: οι γιατροί δίνουν 1% πιθανότητα να ζήσει (βίντεο)

“Family Game”: Παραμονή Χριστουγέννων... με τσιφτετέλια και τα ζεϊμπέκικα (εικόνες)