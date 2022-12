Κόσμος

Φυσικό αέριο: Στα... κάγκελα η Άγκυρα για το νέο κοίτασμα στην Κύπρο

Έντονα αντέδρασε το τουρκικό ΥΠΕΞ στην είδηση για την ανεύρεση νέου κοιτάσματος υδρογονανθράκων σε οικόπεδο της Κύπρου.

Κανείς δεν μπορεί να διεξάγει δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην υφαλοκρηπίδα μας στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς την άδειά μας, δηλώνει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Τανζού Μπιλγκίτς, αναφέρει ότι υποστηρίζουν την ανακοίνωση του υπουργείου εξωτερικών’ της ‘τδβκ’ για το θέμα των υδρογονανθράκων στις 22 Δεκεμβρίου.

«Είναι αδύνατον για οποιαδήποτε χώρα, εταιρεία ή πλοίο να συμμετάσχει σε δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην υφαλοκρηπίδα μας στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς την άδειά μας.

Δεδομένου ότι αυτές οι δραστηριότητες της ‘Ε/κ διοίκησης νοτίας Κύπρου’ διεξάγονται μονομερώς χωρίς τη συγκατάθεση της ‘τδβκ’, η οποία είναι συνιδιοκτήτρια όλων των φυσικών πόρων του νησιού, παραβιάζουν τα δικαιώματα των Τ/Κ, αυξάνουν την ένταση στην ανατολική Μεσόγειο και απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη Άννα Ανδρέου, το τουρκικό ΥΠΕΞ προσθέτει: «Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τόσο στις χώρες της περιοχής όσο και στα τρίτα μέρη πίσω από τα οποία κρύβεται η Ε/Κ πλευρά ότι μια τέτοια κλιμάκωση της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο δεν θα ωφελήσει κανένα μέρος, ενώ η πρόταση του Τούρκου προέδρου μας για διοργάνωση διάσκεψης για την ανατολική Μεσόγειο το 2020 και οι τέσσερις προτάσεις συνεργασίας της ‘τδβκ’ προς την Ε/Κ πλευρά για τους πόρους υδρογονανθράκων βρίσκονται ακόμη στο τραπέζι».

«Η χώρα μας θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τόσο τα δικά της όσο και τα δικαιώματα της ‘τδβκ’ στην ανατολική Μεσόγειο και θα συνεχίσει να στηρίζει τις δραστηριότητες της ‘τδβκ’ στον τομέα των υδρογονανθράκων το επόμενο διάστημα», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

