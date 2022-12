Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Ο πατήρ Αντώνιος καλείται ως ύποπτος για ασέλγεια σε ανήλικο

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου». Καλούνται ως ύποπτοι για κατάθεση ο πατέρας Αντώνιος και άλλοι επτά.

Ως ύποπτος για τη διάπραξη του κακουργήματος της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση καλείται σε ανωμοτί κατάθεση από τις εισαγγελείς ανηλίκων ο πατήρ Αντώνιος.

Ο ιδρυτής της "Κιβωτού του Κόσμου" έλαβε κλήση να παράσχει εξηγήσεις και για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδυνάμων προσώπων, παιδιών δηλαδή που φιλοξενούνταν στην οργάνωση.

Μαζί με τον πατέρα Αντώνιο καλούνται ως ύποπτοι για τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων σε βαθμό πλημμελήματος και επτά υπάλληλοι της "Κιβωτού".

Οι δύο εισαγγελείς ανηλίκων, Αικ.Κοπελάκη και Δ.Κ.Τσίχλη, σύμφωνα με πληροφορίες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ώστε να κληθεί σε εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου ο πατήρ Αντώνιος, μετά τις καταγγελίες ενός 19χρονου σήμερα πρώην φιλοξενούμενου στη δομή επαρχιακής πόλης και ενός 15χρονου αγοριού, οι οποίοι φέρονται να έχουν περιγράψει στις καταθέσεις τους περιστατικά με ασελγείς πράξεις σε βάρος τους από τον ρασοφόρο.

Επιπλέον, από άλλες καταθέσεις φαίνεται πως έχουν προκύψει επαρκείς ενδείξεις ότι εντός των δομών της "Κιβωτού" έχουν λάβει χώρα περιστατικά ξυλοδαρμών, απομόνωσης, καταναγκαστικής εργασίας κ.α. εν είδει τιμωρίας σε φιλοξενούμενα παιδιά. Οι τιμωρίες αυτές εκτιμάται από τις εισαγγελικές αρχές ότι ήταν η κεντρική γραμμή και η εντολή του πατρός Αντωνίου προς τους υπαλλήλους του ως μέσο σωφρονισμού.

Οι επτά υπάλληλοι καλούνται σε εξηγήσεις για κακοποιητικές συμπεριφορές. Πρόκειται για τρεις υπαλλήλους σε δομές της Αθήνας, δύο σε δομή της Χίου και άλλους δύο στο Βόλο.

Οι έξι εξ αυτών θα δώσουν ανωμοτί κατάθεση για το πλημμέλημα της πρόκλησης σωματικών βλαβών σε βάρος αδυνάμων προσώπων και μία υπάλληλος για το πλημμέλημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς φέρεται να μην μετέφερε σε γιατρό ή σε μονάδα πρώτων βοηθειών ως όφειλε ένα παιδί το οποίο είχε τραυματιστεί.

Όλες οι πράξεις φέρονται να έχουν τελεστεί την τελευταία τριετία (2020-2022).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατήρ Αντώνιος και οι επτά υπάλληλοι της "Κιβωτού" έχουν λάβει κλήσεις να εμφανιστούν μετά τα Χριστούγεννα ενώπιον των δύο εισαγγελέων ανηλίκων και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, ώστε να ενημερωθούν επί της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους.

Μετά από το στάδιο της παροχής εξηγήσεων οι εισαγγελείς θα αποτιμήσουν το σύνολο της δικογραφίας και θα αποφανθούν εάν θα προχωρήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης ή όχι.

