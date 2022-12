Κοινωνία

Τουρκία - φυλάκιση Έλληνα για κατασκοπεία: Ο γιος του μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι αναφέρει στον ΑΝΤ1 ο γιος του Έλληνα που κατηγορείται για κατασκοπεία

Συνολικά 12 χρόνια φυλάκισης επιβλήθηκαν στον Έλληνα πολίτη, Μοχάμεντ Αμάρ Αμπάρα, που κατηγορείται από την Τουρκία για πολιτική και στρατιωτική κατασκοπεία υπέρ της Ελλάδας.

Ειδικότερα, στον 67χρονο Έλληνα πολίτη -με καταγωγή από τη Συρία- επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 ετών και τριών μηνών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις.

Ο γιος του μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη και ανέφερε πως "δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο πατέρας μου ήταν κατάσκοπος στην Τουρκία και θα ασκλησουμε έφεση στην απόφαση" ενώ συμπλήρωσε πως "δεν θα έπρεπε να κρατηθεί στην αρχή καθόλου, εφόσον δεν υπληρχαν αποδειξεις για κάτι τέτοιο".

