Κοινωνία

Χαλάνδρι: 26χρονος διακινούσε κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη και ECSTASY

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του 26χρονου κατά την έρευνα των αρχών στο σπίτι του.

Συνελήφθη χθες στο Χαλάνδρι, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 26χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο δράσεων για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στην διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, δισκίων ECSTASY και φαρμακευτικών δισκίων στην ευρύτερη περιοχή του Χαλανδρίου, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα στο σπίτι του και την κατοχή του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: 54,3 γραμμ. κοκαΐνης, 101,7 κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), 113,1 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 95,5 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 51 δισκία ECSTASY, 50 φαρμακευτικά δισκία, το χρηματικό ποσό των 18.960 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Παρίσι: Τρεις νεκροί από ένοπλη επίθεση - Γνωστός για απόπειρες ανθρωποκτονίας ο δράστης (βίντεο)

Αγρίνιο: μαθητής ξυλοκοπήθηκε από εξωσχολικούς

Βιασμός ανήλικου από συμμαθητές του: Οι δράστες βιντεοσκοπούσαν τα πάντα