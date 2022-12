Κοινωνία

Τροχαίο με Έλληνες στην Ρουμανία: Πώς σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα (εικόνες)

Ένας Έλληνας νεκρός και τρεις σοβάρα τραυματίες από το τροχαίο στο Βουκουρέστι. Πού "ρίχνει" την ευθύνη για το δυστύχημα ο οδηγός. Τι λέει ο ταξιδιωτικός πράκτορας που διοργάνωσε την εκδρομή στον ΑΝΤ1.

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο, όπου επέβαιναν 47 Έλληνες, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να κάνει λόγο για 1 άνδρα νεκρό- περίπου 50 ετών - τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά- και 3 σοβαρά τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας της Ρουμανίας.

Η ταυτοποίηση του νεκρού είναι δύσκολη καθώς πάνω του δεν βρέθηκαν ταξιδιωτικά έγγραφα, παρά μόνον μια πιστωτική κάρτα που είναι άγνωστο αν φέρει το όνομά του.

Μιλώντας στους αστυνομικούς ο οδηγός αποκάλυψε ότι προσπαθούσε να κατευθυνθεί προς το Παλάτι του Κοινοβουλίου και πως ακολούθησε τις οδηγίες του Google Maps το οποίο του πρότεινε τη διαδρομή μέσω του περάσματος Unirii.

Πρόκειται για ένα σημείο καρμανιόλα, καθώς η η πινακίδα ναι μεν προειδοποιεί για το μέγιστο ύψος που πρέπει να έχουν τα οχήματα που θέλουν να περάσουν κάτω από τη γέφυρα, κάτι που φαίνεται όμως πως δεν αντιληπτό από αρκετούς με αποτέλεσμα να σημειώνονται συνεχώς τροχαία.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Ρουμανίας συνολικά 7 τροχαία έχουν συμβεί από τα εγκαίνιά του συγκεκριμένου δρόμου στις 4 Σεπτεμβρίου 2022 έως σήμερα. H υπόγεια διάβαση Pasajul Unirii, άνοιξε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ύστερα από την ανακατασκευή που διήρκησε 77 μέρες και στοίχισε 14 εκατομμύρια lei.

Πάντως, όπως μεταδίδει το Οbservator Antena 1, ο οδηγός δεν βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ και ναρκωτικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, επρόκειτο για ένα τουριστικό λεωφορείο με 47 Έλληνες επιβαίνοντες και έναν Έλληνα οδηγό. Κατόπιν ενημέρωσης του Τμήματος Εκτάκτων Περιστατικών του υπουργείου Εσωτερικών της Ρουμανίας, 24 από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για εξέταση και ενδεχόμενη παροχή πρώτων βοηθειών, ανέφερε το ελληνικό ΥΠΕΞ, σημειώνοντας ότι τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ένας επιβάτης του λεωφορείου κατέληξε. Οι υπόλοιποι επιβάτες έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο.

Το ρουμανικό υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το ρουμανικό πρακτορείο ειδήσεων Agerpres, ανέφερε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα στο Πέρασμα Ουνίρι της ρουμανικής πρωτεύουσας. «Είκοσι ένας άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και ένας πέθανε», ανέφερε το ρουμανικό υπουργείο.

Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι το λεωφορείο παραβίασε το όριο ύψους δρόμου στο κέντρο της ρουμανικής πρωτεύουσας και προσέκρουσε σε μεταλλική δοκό για τη σήμανση.

Ένα λεωφορείο που μετέφερε 47 Έλληνες επιβάτες προσέκρουσε σε φράγμα περιορισμού ύψους στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, αφήνοντας ένα άτομο νεκρό και περισσότερους από 20 τραυματίες, ανακοίνωσαν οι αρχές, σύμφωνα με το Associated Press.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο του Βουκουρεστίου γύρω στη 13:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσαν οι αρχές. Ο Ραέντ Αραφάτ, επικεφαλής του τμήματος αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, είπε σε δημοσιογράφους ότι 22 από τους επιβάτες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία και ένας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Το υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας ανέφερε σε ανακοίνωση ότι ορισμένοι από τους επιβάτες παγιδεύτηκαν μέσα στο λεωφορείο και ότι δέκα πληρώματα ασθενοφόρων στάλθηκαν στο σημείο για να παράσχουν επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν την οροφή του λεωφορείου να έχει συνθλιφτεί κάτω από το φράγμα ύψους.

Δέκα άτομα που μεταφέρθηκαν στο τμήμα επείγοντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου έχουν τις αισθήσεις τους ανέφεραν ιατρικές πηγές στο ρουμανικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Οι 10 ασθενείς έχουν τις αισθήσεις τους και είναι συνεργάσιμοι. Οι δύο από αυτούς θα παραμείνουν νοσηλευόμενοι στην πτέρυγα νευροχειρουργικής και ο ένας στην πτέρυγα θωρακοχειρουργικής», ανέφεραν οι πηγές στο Agerpres.

Παράλληλα, ορισμένοι από τους επιβαίνοντες λαμβάνουν τις πρώτες και την απαραίτητη φροντίδα στη Μονάδα Υποδοχής Επειγόντων Περιστατικών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών κλιμάκιο της πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι έσπευσε αμέσως στο σημείο του συμβάντος και, στη συνέχεια, στα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται οι Έλληνες πολίτες. Επίσης, προσθέτει, ότι στελέχη της πρεσβείας παραμένουν στα νοσοκομεία για να προσφέρουν κάθε δυνατή συνδρομή στους τραυματίες.

«Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει βαθύτατα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θανόντος και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», σημειώνει, ενώ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι και παρακολουθεί την κατάσταση.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η πρεσβεία της Ελλάδας, είναι σε επαφή με τους συγγενείς των επιβαινόντων και των τραυματιών και δεν υπάρχουν εκκρεμή αιτήματα ενημέρωσης.

«Με την γνωστοποίηση του τραγικού δυστυχήματος του ελληνικού τουριστικού λεωφορείου που συνέβη νωρίτερα στο Βουκουρέστι, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινώνησε άμεσα με την πρέσβη της Ελλάδας στη Ρουμανία, Σοφία Γραμματά, όπου και της ζήτησε η ελληνική Πρεσβεία να συνδράμει τους επιβαίνοντες και να παραμείνει στο πλευρό των Ελλήνων τραυματιών και των οικείων τους για όσο διάστημα αυτό απαιτηθεί. Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε με συγγενείς των τραυματιών, όπου τους μετέφερε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση και την διαβεβαίωσή του πως η ελληνική πρεσβεία θα τους συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο. Επανέλαβε την βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια ζωής Έλληνα πολίτη» σημειώνει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Τέλος, σημειώνεται πως υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών με τον Ρουμάνο ομόλογό του Μπογντάν Αουρέσκου (Bogdan Aurescu), «προκειμένου να τον ευχαριστήσει για την άμεση ανταπόκριση των ρουμανικών αρχών και την άριστη συνεργασία που έχουν με την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι για την αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης».

Υπενθυμίζεται ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας στο Υπουργείο Εξωτερικών (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία είναι τα ακόλουθα: 210 368 1730, 210 368 1350

Από Βόλο, Λάρισα και Θεσσαλονίκη οι επιβαίνοντες

Από το Βόλο, χθες το απόγευμα ξεκίνησε τo τουριστικό λεωφορείο που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στο Βουκουρέστι, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας επιβάτης και τρεις να τραυματιστούν σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τουριστικό γραφείο, που έχει έδρα τη Λάρισα, 6 άτομα επιβιβάστηκαν από το Βόλο στο λεωφορείο, 24 από τη Λάρισα (22 πελάτες και δύο άτομα προσωπικό του γραφείου) και 17 από τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά, μαζί με τον οδηγό, επέβαιναν 48 άτομα με σκοπό να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας.

Το ταξιδιωτικό γραφείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές στο Βουκουρέστι, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για να ενημερώσουν τους συγγενείς των ταξιδιωτών.

Ο ταξιδιωτικός πράκτορας που διοργάνωσε την εκδρομή μιλά στον ΑΝΤ1

Συγκλονισμένος ο υπεύθυνος του τουριστικού γραφείου που διοργάνωσε την εκδρομή στο Βουκουρέστι εδωσε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τις πρώτες πληροφορίες που κατάφερε να συγκεντρώσει από διασωθέντες επιβάτες του λεωφορείου που έχουν ήδη επιστρέψει στο ξενοδοχείο και η φωνή του σπάει από συγκίνηση.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και η ακόλουθος Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας και ανέφερε πως "μία γυναίκα είναι διασωληνωμένη και αρκετοί ακόμη επιβάτες του λεωφορείου είναι βαριά τραυματισμένοι".