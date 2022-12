Κοινωνία

Εμπορικά καταστήματα: Tο εορταστικό ωράριο στην Αθήνα

Έτσι θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά τις ημέρες των εορτών.

Mε τις ώρες να κυλάνε αντίστροφα για την γιορτή των Χριστουγέννων σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται και η αγορά καθώς σε ισχύ έχει τεθεί ήδη από την Κυριακή 18/12 το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων.

Για αύριο Παραμονή Χριστουγέννων, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους από τις 09:00 το πρωί έως τις 18:00 στα εμπορικά καταστήματα, και έως τις 20:00 το βράδυ στα σούπερ μάρκετ, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα την ημέρα των Χριστουγέννων αλλά και την 26η.

Aπό τις 09:00 έως τις 21:00 θα επαναλειτουργήσουν τα μαγαζιά την Τρίτη.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο 2022

Αναλυτικά, το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2022, έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/12/2022 09:00-18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/12/2022 ΚΛΕΙΣΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/12/2022 ΑΡΓΙΑ

ΤΡΙΤΗ 27/12/2022 09:00-21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12/2022 09:00-21:00

ΠΕΜΠΤΗ 29/12/2022 09:00-21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/12/2022 09:00-21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/12/2022 09:00-18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/1/2023 ΚΛΕΙΣΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/1/2023 ΑΡΓΙΑ

Τα εμπορικά καταστήματα, κατά τη διάρκεια των εορτών, θα παραμείνουν ανοιχτά τις καθημερινές από τις 9:00 έως τις 21:00 τονίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Επίσης, τα Σάββατα θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 20:00.

Σημειώνεται ότι, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εταιρείες-μέλη του ΣΕΛΠΕ έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων.

