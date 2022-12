Κοινωνία

Άραξος: Ταυτοποιήθηκε ο σκελετός που είχε βρεθεί στη θάλασσα

Σε ποιον ανήκει ο σκελετός που είχε βρθεί στη περιοχή Ναυτικού Οχυρού Αράξου.

Ανακοίνωση εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα για τον σκελετό που είχε βρεθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2022, στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Αράξου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού ο σκελετός ανήκει σε 43χρονο άνδρα, ο οποίος είχε πέσει από την Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, στις 28 Απριλίου.

Ο άνδρας φέρεται να επέβαινε σε Ι.Χ.Ε. όχημα (το οποίο εντοπίστηκε κενό) και να έπεσε από τη γέφυρα Ρίου – Αντίρριου, σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη πλοίου, ο οποίος είχε παρατηρήσει πτώση ατόμου από τη γέφυρα στη θάλασσα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Γνωρίζεται ότι την 17/09/2022 εντοπίστηκαν μέρη ανθρώπινου σκελετού στην περιοχή Ναυτικού Οχυρού Αράξου, τα οποία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έκθεσης Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Τμήματος Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών ΕΛ.ΑΣ., ανήκουν σε 43χρονο ημεδαπό.

Ο ανωτέρω φέρεται να επέβαινε σε Ι.Χ.Ε. όχημα (το οποίο εντοπίστηκε κενό) και να έπεσε από τη γέφυρα Ρίου – Αντίρριου την 28/04/2022, σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από Ρίο για Αντίρριο, ο οποίος παρατήρησε πτώση ατόμου από τη γέφυρα στη θάλασσα (σχετικό τυγχάνει το Δελτίο Τύπου 0429233).

