Ρουμανία - Τροχαίο με λεωφορείο: Ο οδηγός, το GPS και οι ευθύνες για το δυστύχημα

Θρήνος για τον νεκρό Έλληνα επιβάτη, αγωνία για τους σοβαρά τραυματίες. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα. Γιατί αγνόησε ο οδηγός την πινακίδα περιορισμού ύψους. Ποιοι μιλούν για κακοτεχνίες στον δρόμο.

«Φως» στα αίτια του τραγικού δυστυχήματος με το ελληνικό λεωφορείο στο Βουκουρέστι επιχειρούν να ρίξουν οι ρουμανικές αρχές. Από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών -τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ανακοινωθεί- και μια 30χρονη γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ έχουν τραυματιστεί άλλοι 23 επιβάτες του λεωφορείου.

Η ταυτοποίηση του νεκρού καθυστέρησε, καθώς πάνω του δεν βρέθηκαν ταξιδιωτικά έγγραφα, παρά μόνον μια πιστωτική κάρτα που είναι άγνωστο αν έφερε το όνομά του.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, ελληνικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν σχετικά με το τραγικό δυστύχημα του ελληνικού τουριστικού λεωφορείου στο Βουκουρέστι, ότι η Πρεσβεία της Ελλάδας, είναι σε επαφή με τους συγγενείς των επιβαινόντων και των τραυματιών και πλέον δεν υπάρχουν εκκρεμή αιτήματα ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, σύμφωνα με την γραμματέα Επικοινωνίας της πρεσβείας στο Βουκουρέστι, Ελένη Κωστούλα, από τους 23 τραυματίες, οι 16 παραμένουν στο νοσοκομείο, ενώ μία εξ αυτών έχει πέσει σε κώμα. Οι υπόλοιπο ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Στο νοσοκομείο παραμένουν και δύο έφηβοι, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, αλλά συνοδεύουν τον τραυματισμένο πατέρα τους.

Οι έρευνες για το δυστύχημα

«Κλειδί» για τις έρευνες αναμένεται να αποτελέσει η κατάθεση του οδηγού. Ωστόσο όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες από το Βουκουρέστι, ο οδηγός βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δεν μπορεί να μιλήσει επίσημα στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση. Ο οδηγός, αλλοδαπός υπήκοος, έκανε αλκοτέστ και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Ωστόσο λίγη ώρα μετά το ατύχημα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο ότι κατευθυνόταν προς το Παλάτι του Κοινοβουλίου και το Google Maps πρότεινε τη διαδρομή μέσω του υπόγειου περάσματος Unirii.

Οι πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος που μετέτρεψε σε τραγωδία το ταξίδι 47 Ελλήνων παραμένουν συγκεχυμένες. Αρχικά, αναφέρθηκε ότι ενδεχομένως να προκλήθηκε σύγχυση λόγω του συστήματος GPS και ο οδηγός του λεωφορείου να ακολούθησε λάθος διαδρομή, επιλέγοντας δρόμο από τον οποίο δεν παίρνουν λεωφορεία.

Ωστόσο, όπως ανέφεραν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες στον ΣΚΑΪ, πιθανότατα το δυστύχημα να οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι οι εργασίες ανακατασκευής του τούνελ ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο, αλλά η άσφαλτος στρώθηκε αμέσως μετά με αποτέλεσμα να μειωθεί αισθητά το ύψος για τα διερχόμενα οχήματα και για το λόγο αυτό τοποθετήθηκαν οι... «φονικοί» προειδοποιητικοί πυλώνες.

Οι ίδιοι εμπειρογνώμονες ανέφεραν μάλιστα ότι το τούνελ, στο οποίο έχουν σημειωθεί άλλα επτά ατυχήματα - παρόμοια με το σημερινό θανατηφόρο - δεν πληροί τα διεθνή στάνταρ ασφαλείας και αυτό θα έπρεπε να είχε γνωστοποιηθεί και στους ηλεκτρονικούς χάρτες αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς πολύ πριν φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο.

Ερωτηματικό πάντως παραμένει το γιατί ο οδηγός θεώρησε πως το πούλμαν που οδηγούσε μπορούσε να περάσει κάτω από την πινακίδα που εμφανώς έδειχνε ότι υπήρχε περιορισμός ύψους στα 3,5 μέτρα.

Από Βόλο, Λάρισα και Θεσσαλονίκη οι επιβάτες

Τo τουριστικό λεωφορείο που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στο Βουκουρέστι, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας επιβάτης και τρεις να τραυματιστούν σοβαρά ξεκίνησε από το Βόλο, χθες το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τουριστικό γραφείο, που έχει έδρα τη Λάρισα, 6 άτομα επιβιβάστηκαν από το Βόλο στο λεωφορείο, 24 από τη Λάρισα (22 πελάτες και δύο άτομα προσωπικό του γραφείου) και 17 από τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά, μαζί με τον οδηγό, επέβαιναν 48 άτομα με σκοπό να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας.

Το ταξιδιωτικό γραφείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές στο Βουκουρέστι, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για να ενημερώσουν τους συγγενείς των ταξιδιωτών.

Κλιμάκιο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι έσπευσε αμέσως στο σημείο του συμβάντος και, στη συνέχεια, στα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται οι ανωτέρω Έλληνες πολίτες. Επίσης, στελέχη της Πρεσβείας παραμένουν στα νοσοκομεία για να προσφέρουν κάθε δυνατή συνδρομή στους τραυματίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε με τον Ρουμάνο ομόλογό του και τον ευχαρίστησε για την άμεση κινητοποίηση των ρουμανικών αρχών. Παράλληλα ο Νίκος Δένδιας συνομίλησε και με συγγενείς των τραυματιών στο Βουκουρέστι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, επρόκειτο για έναν τουριστικό λεωφορείο με 47 Έλληνες επιβαίνοντες και έναν Έλληνα οδηγό. Κατόπιν ενημέρωσης του Τμήματος Εκτάκτων Περιστατικών του υπουργείου Εσωτερικών της Ρουμανίας, 24 από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για εξέταση και ενδεχόμενη παροχή πρώτων βοηθειών, ανέφερε το ελληνικό ΥΠΕΞ, σημειώνοντας ότι τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ένας επιβάτης του λεωφορείου κατέληξε. Οι υπόλοιποι επιβάτες έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο.

Το ρουμανικό υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το ρουμανικό πρακτορείο ειδήσεων Agerpres, ανέφερε αρχικά ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκεστο Πέρασμα Ουνίρι της ρουμανικής πρωτεύουσας. «Είκοσι ένας άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και ένας πέθανε», ανέφερε το ρουμανικό υπουργείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο του Βουκουρεστίου γύρω στη 13:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσαν οι αρχές. Ο Ραέντ Αραφάτ, επικεφαλής του τμήματος αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, είπε σε δημοσιογράφους ότι 22 από τους επιβάτες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία και ένας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Το υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας ανέφερε σε ανακοίνωση ότι ορισμένοι από τους επιβάτες παγιδεύτηκαν μέσα στο λεωφορείο και ότι δέκα πληρώματα ασθενοφόρων στάλθηκαν στο σημείο για να παράσχουν επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών κλιμάκιο της πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι έσπευσε αμέσως στο σημείο του συμβάντος και, στη συνέχεια, στα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται οι Έλληνες πολίτες.

«Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει βαθύτατα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θανόντος και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», σημειώνει, ενώ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι και παρακολουθεί την κατάσταση.

