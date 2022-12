Κόσμος

Ουκρανία - Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ο Πούτιν μετά από 300 ημέρες αποκάλεσε τον πόλεμο με το όνομά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αρκετή δόση ειρωνείας, οι ΗΠΑ κάλεσαν τον Ρώσο πρόεδρο να αναγνωρίσει την πραγματικότητα της σύγκρουσης και να αποσύρει τα στρατεύματά του.



Με μια δόση ειρωνείας, οι ΗΠΑ κάλεσαν σήμερα τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να αναγνωρίσει την πραγματικότητα της σύγκρουσης στην Ουκρανία και να αποσύρει τα στρατεύματά του, αφού ο ίδιος μίλησε για «πόλεμο» –λέξη απαγορευμένη στη Ρωσία– σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποκαλείται επισήμως από το Κρεμλίνο «ειδική στρατιωτική επιχείρηση». Οι ρωσικές αρχές εισήγαγαν έναν νόμο που προβλέπει βαριές ποινές φυλάκισης για τη δημοσίευση κάθε πληροφορίας για τον ρωσικό στρατό που κρίνεται «ψευδής» και πολλοί άνθρωποι καταδικάστηκαν αφού χαρακτήρισαν «πόλεμο» την εισβολή.

Ωστόσο, ο Πούτιν χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη την Πέμπτη, διαβεβαιώνοντας ότι θέλει να τελειώσουν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία «το συντομότερο δυνατόν».

«Από τις 24 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ και ο υπόλοιπος κόσμος ήξεραν ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση ήταν ένας απρόκλητος και αδικαιολόγητος πόλεμος κατά της Ουκρανίας», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σήμερα. «Τελικά, έπειτα από 300 ημέρες, ο Πούτιν αποκάλεσε τον πόλεμο με το όνομά του», πρόσθεσε. «Ως επόμενο βήμα της αναγνώρισης της πραγματικότητας, τον προτρέπουμε να τερματίσει τον πόλεμο αποσύροντας τα στρατεύματά του από την Ουκρανία».

«Η επίθεση της Ρωσίας εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της γειτονικής της χώρας προκάλεσε θάνατο, καταστροφή και εκτόπιση πληθυσμού», όποια και αν είναι η ορολογία που χρησιμοποιεί ο Πούτιν, συνέχισε ο εκπρόσωπος.

Ένας Ρώσος δημοτικός σύμβουλος, ο Νικίτα Γιούφερεφ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι προσέφυγε εναντίον του Πούτιν στη δικαιοσύνη, κατηγορώντας τον για «διασπορά ψευδών πληροφοριών» επειδή χρησιμοποίησε τη λέξη «πόλεμος» για να περιγράψει τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Η προσφυγή του Γιούφερεφ δεν έχει καμία πιθανότητα να γίνει αποδεκτή από τις δικαστικές αρχές, για τον πρόσθετο λόγο ότι περιέχει πολλά λάθη, όπως την ημερομηνία της ομιλίας του Πούτιν αλλά ακόμη και το ίδιο το όνομα του προέδρου, καθώς μία φορά το γράφει σαν να ήταν θηλυκού γένους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρουμανία - Τροχαίο με λεωφορείο: Ο οδηγός, το GPS και οι ευθύνες για το δυστύχημα

Ψαρά: Κρατούμενος έπεσε στην θάλασσα

Μέσα μεταφοράς: Τα δρομολόγια για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια