Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής που “καρφώθηκε” σε όχημα

Τραγικό θάνατο βρήκε ο οδηγός της μηχανής. Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Τραγικό θάνατο βρήκε μοτοσικλετιστής όταν προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα, στο Αίγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Παρασκευής 42χρονος μοτοσικλετιστής ενώ κινείτο στο κέντρο του Αιγίου, στην οδό Μητροπόλεως, κάτω από άγνωστες συνθήκες "καρφώθηκε" σε προπορευόμενο αυτοκίνητο, που οδηγούσε 43χρονη.

Από την σφοδρή σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αιγίου, όπου οι γιατροί επί μία ώρα περίπου έδιναν μάχη για να τον κρατήσουν στην ζωή.

Δυστυχώς όμως ο 42χρονος κατέληξε από τα σοβαρά τραύματά του.

