Life

Γάμος: ο Γιούρκας Σεϊταρίδης παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κόρη παράγοντα του ποδοσφαίρου είναι η γυναίκα που “μάγεψε” τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή μας, που πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Την ιδιαίτερη χαρά του για τον γάμο της κόρης του Μάιρας με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Γιούρκα Σεϊταρίδη, έκανε γνωστή σήμερα ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Λαμία και υποψήφιος Δήμαρχος Λαμιέων Πανουργιάς Παπαϊωάννου.

«Η μεγαλύτερη χαρά για κάθε γονιό είναι να βλέπει το παιδί του ευτυχισμένο...», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου συμπληρώνοντας πως «μια τέτοια ημέρα χαράς είναι και για την δική μας οικογένεια. Να ζήσετε Γιούρκα και Μάιρα».

Ο γάμος της Μάιρας Παπαϊωάννου με τον πρωταθλητή Ευρώπης το 2004 με την Εθνική Ελλάδας στο Euro της Πορτογαλίας έγινε στο Δημαρχείο Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρουμανία - Τροχαίο με λεωφορείο: Ο οδηγός, το GPS και οι ευθύνες για το δυστύχημα

Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής που “καρφώθηκε” σε όχημα

ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός: Βαριά πρόστιμα για τα επεισόδια στους “Ζωσιμάδες”