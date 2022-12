Ισπανία: Συνελήφθη ένας από τους 10 πιο καταζητούμενους φυγάδες της λίστας του FBI (εικόνες)

Στα χέρια της αστυνομίας ο Μάικλ Τζέιμς Πρατ, που βρισκόταν στη Μαδρίτη με ψεύτικη ταυτότητα. Βίντεο από την στιγμή της σύλληψής του.

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν από τους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες στην λίστα του FBI, ο οποίος διέμενε σε ένα ξενοδοχείο στη Μαδρίτη φέροντας ψεύτικη ταυτότητα.

Ο Μάικλ Τζέιμς Πρατ, ένας Νεοζηλανδός υπήκοος, είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για παιδική πορνογραφία, σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική επίθεση στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία τόνισε ότι ο Πρατ συμμετείχε στην οπτικοακουστική παραγωγή πορνογραφίας, προσελκύοντας ανήλικα κορίτσια και νεαρές γυναίκες μέσω εξαπάτησης στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2012 και 2019. Ο Πρατ αποκόμισε περισσότερα από 17 εκατομμύρια δολάρια από αυτές τις δραστηριότητες.

Μόνο 57 εγκληματίες στη λίστα των πιο καταζητούμενων του FBI έχουν συλληφθεί εκτός δικαιοδοσίας του αμερικανικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών, δήλωσαν οι ισπανικές αρχές, προσθέτοντας ότι είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στην Ισπανία.

Pornography production company owner and operator Michael James Pratt is the newest member of the #FBI's Ten Most Wanted Fugitives List. We're offering $100,000 for information that leads directly to his arrest. https://t.co/XmUSepg4wF pic.twitter.com/M7fifMT3Mk