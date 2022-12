Παράξενα

Ο ληστής γύρισε τα... μισά λεφτά στα σκαλιά της εκκλησίας

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, όταν είδαν έναν ιερέα να προσέρχεται στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης και να τους παραδίδει μία σακούλα με χρήματα.

Και στη συνέχεια δεν πίστευαν τί άκουγαν, όταν ο ιερέας τους είπε πώς το ποσόν το είχε εντοπίσει στα σκαλιά του Ιερού Ναού στον οποίο ιερουργεί. Ποιός όμως άφησε εκεί τα χρήματα; Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές ημέρες μία ηλικιωμένη είχε καταγγείλει πως έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και πως την κάλεσαν να αφήσει τα χρήματα (1500 ευρώ) στα σκαλιά της ίδιας Εκκλησίας δηλαδή στον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη στην οδό Ευβοίας. Μάλιστα η γυναίκα μόλις άφησε τα χρήματα ειδοποίησε την Αστυνομία και εξήγησε πως είχε πέσει θύμα απάτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, oι αστυνομικοί της Ασφάλειας έκαναν καταμέτρηση των χρημάτων που περιείχε η σακούλα που τους έφερε ο ιερέας και διαπίστωσαν πως μέσα βρίσκονταν 800 ευρώ και όχι 1.500 όπως είχε καταγγείλει η γυναίκα. Δύο λοιπόν είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν: πρώτον πρόκειται για την ίδια υπόθεση με εκείνη που είχε καταγγείλει η γυναίκα; απάντηση ναι αφού τα χρήματα της επεστράφησαν. Όμως για ποιό λόγο ενώ η ίδια ανέφερε οτι τα χρήματα τα πήρε ο απατεώνας και δεύτερον γιατί υπήρξε αυτή η διαφορά των 700 ευρώ ανάμεσα στο δηλωθέν και στο ανευρεθέν ποσό;

Στην Αστυνομία πιστεύουν πως το μυστικό της υπόθεσης βρίσκεται στην καταγγελία της ηλικιωμένης γυναίκας. Ή δεν θυμάται πόσα λεφτά έβαλε στη σακούλα, ή κατά τη διάρκεια της καταγγελίας της δεν ήταν σε θέση να εξιστορήσει τα ακριβή περιστατικά. Όπως και να έχει, ο ιερέας επέστρεψε το ποσό των 800 ευρώ που εντόπισε στοι ίδιο σημείο τα οποία και αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα ότι η κόρη της ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής και απαιτείται απαιτούνται χρήματα ώστε να χειρουργηθεί άμεσα. Ο απατεώνας ζήτησε ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό που η γυναίκα δεν είχε λέγοντάς του ότι διαθέτει μόλις 1.500 ευρώ. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο δράστης πέτυχε τον στόχο του και την έπεισε να του αφήσει τα χρήματα στις σκάλες του Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, στην οδό Ευβοίας! Όπως και έγινε.

Στη συνέχεια η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε ότι τροχαίο με εμπλοκή της κόρης της δεν συνέβη ποτέ και ότι είχε πέσει θύμα απάτης και ειδοποίησε την Αστυνομία. Να όμως που τα λεφτά δεν τα πήρε ο απατεώνας, αλλά ο ιερέας του Ναού ο οποίος και τα επέστρεψε.

Πηγή: tempo24.news

