Κάλαντα - Μητσοτάκης: Τα “έψαλαν” στον Πρωθυπουργό και την οικογένειά του (εικόνες)

Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα απόλαυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με την σύζυγό του και τα δυο του παιδιά.



Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα απόλαυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί του Σαββάτου 24 Δεκεμβρίου, Παραμονής Χριστουγέννων, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε τη Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας, την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας και τα μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.

Μαζί με τον Κυριάκο Μητοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου τα κάλαντα άκουσαν τόσο η σύζυγός του Μαρέβα, όσο και η κόρη του Δάφνη και ο γιος του Κωνσταντίνος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους, αντάλλαξαν μαζί τους ευχές και χριστουγεννιάτικα δώρα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, στη Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας και στα μέλη της «Ευξείνου Λέσχης» Ποντίων Νάουσας για τα υπέροχα κάλαντα!



Καλά Χριστούγεννα με υγεία και αγάπη! pic.twitter.com/oK1oM08wUy — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 24, 2022

