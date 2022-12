Κοινωνία

Ρουμανία - Λεωφορείο: ο νεκρός, οι τραυματίες, το GPS και οι έρευνες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστρέφουν στην Ελλάδα κάποιοι εκ των επιβαινόντων στο τουριστικό λεωφορείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Τι κατέθεσε ο οδηγός.



Αεροπορικώς επιστρέφουν από το Βουκουρέστι 18 από τους 47 Έλληνες επιβαίνοντες του τουριστικού λεωφορείου που σφηνώθηκε σε μεταλλική μπάρα προειδοποίησης μέγιστου ύψους οχημάτων.



Ένας άνδρας από τη Λάρισα έχασε τη ζωή του, καθώς η μπάρα λύγισε στη μέση την οροφή του λεωφορείου, καταπλακώνοντας τον, ενώ ακόμα τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.





Το χριστουγεννιάτικο ταξίδι αναψυχής στο Βουκουρέστι διακόπηκε αποτρόπαια για τους 47 επιβαίνοντες τουριστικού λεωφορείου από μια υπόγεια σήραγγα. Ο οδηγός του πούλμαν, περιπλανημένος, όπως κατέθεσε, από λάθος πληροφόρηση του GPS, επιχείρησε να εισέλθει στο τούνελ, αλλά δεν πρόσεξε ότι η μπάρα με την πινακίδα ανώτατου ύψους οχήματος ήταν χαμηλή. Σφήνωσε στην οροφή και την τσάκισε.

Ο άνδρας από τη Λάρισα που ταξίδευε μαζί με τη γυναίκα του, πλήρωσε με τη ζωή του το λάθος του οδηγού, της σήμανσης, του οδοστρώματος. Πρόκειται για τον Νίκο Χλόψιο, 55 ετών και πατέρα δύο παιδιών.





Ακόμα τρεις συνεπιβάτες του άτυχου άνδρα τραυματίστηκαν σοβαρά. Δεκάδες άλλοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να επιστρέψουν αεροπορικώς στην Ελλάδα. Ο ιδιοκτήτης του τουριστικού γραφείου σε κατάσταση σοκ έχει μεταβεί στο Βουκουρέστι για να συνδράμει στον επαναπατρισμό τους αλλά και τις έρευνες.



Ο οδηγός του λεωφορείου, 51 ετών, ελέγχθηκε για χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών και βρέθηκε καθαρός. Μπορεί να φανεί πειστικό το επιχείρημα του ότι δεν τον καθοδήγησε σωστά η εφαρμογή ελέγχου διαδρομής. Ωστόσο φαίνεται ότι είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.



Το λεωφορείο είχε ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης από τον Βόλο, έκανε στάση σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Στο Βουκουρέστι έφτασε το μεσημέρι της Παρασκευής. Το δυστύχημα συμβαίνει μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το ξενοδοχείο. Από την σύνθλιψη της οροφής έσπασαν και παράθυρα του πούλμαν.

Οι τραυματίες είχαν μεταφερθεί σε πέντε διαφορετικά νοσοκομεία. Η κινητοποίηση της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι ήταν άμεση και για την αρωγή αλλά και την περίθαλψη των τραυματιών. Υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Ρουμάνο ομόλογό του αλλά και με συγγενείς των τραυματιών.

Ο δρόμος όπου σημειώθηκε το δυστύχημα είναι γεμάτος κακοτεχνίες, παρά το γεγονός ότι είχε συντηρηθεί πρόσφατα. Μόνο τους δύο τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί στο ίδιο ακριβώς σημείο επτά τροχαία. Η νέα υπόγεια σήραγγα είχε εγκαινιαστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το ύψος της είναι τόσο χαμηλό, ώστε ν' απαγορεύεται η διέλευση βαρέων οχημάτων.

Επιστρέφουν στην Ελλάδα 18 από τους επιβαίνοντες

Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στην Αθήνα, αναμένεται να φτάσουν εντός της ημέρας 18 από τους επιβαίνοντες στο τουριστικό λεωφορείο που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στο Βουκουρέστι.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, 9 άτομα τα οποία επέβαιναν στο τουριστικό λεωφορείο έχουν ήδη αναχωρήσει αεροπορικώς για την Ελλάδα ενώ αργότερα εντός της ημέρας θα αναχωρήσουν αεροπορικώς για την Ελλάδα και άλλα 9 άτομα. Συνολικά μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας αναμένεται να έχουν επαναπατρισθεί 18 άτομα.



Από τους υπόλοιπους, 16 παραμένουν στο νοσκομείο, ενώ 12 βρίσκονται στο ξενοδοχείο, στην πλειοψηφία τους συγγενείς των τραυματιών.

Από τους νοσηλευόμενους, πλέον δεν βρίσκεται κανένας σε καταστολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από την Υπηρεσία Ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, οι επιβάτες μεταξύ των οποίων είναι και Θεσσαλονικείς, αναμένεται να μεταφερθούν στα ορμητήριά τους, από το αεροδρόμιο, με λεωφορεία.

Στην Ελλάδα επιστρέφουν οι επιβάτες που είναι καλά στην υγεία τους και εξέφρασαν την επιθυμία να επιστρέψουν, ενώ κάποιοι αποφάσισαν να μείνουν στο Βουκουρέστι καθώς νοσηλεύονται συγγενείς τους.



Όπως αναφέρθηκε από το τουριστικό γραφείο της Λάρισας που διοργάνωσε τη χριστουγεννιατική εκδρομή στο Βουκουρέστι, έξι άτομα επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο από τον Βόλο, 24 από τη Λάρισα και 17 από τη Θεσσαλονίκη.





Ειδήσεις σήμερα:

Ίλιον - Βιασμός 15χρονου: Στην φυλακή τρεις μαθητές

Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής που “καρφώθηκε” σε όχημα

ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός: Βαριά πρόστιμα για τα επεισόδια στους “Ζωσιμάδες”