Σακελλαροπούλου: Τα κάλαντα της Θράκης έψαλε η Προεδρική Φρουρά (εικόνες)

Παραδοσιακά κάλαντα απ' όλη την Ελλάδα άκουσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συγκίνησε η Πρόεδρος του Σωματείου «Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλόριζου».



Παραδοσιακά Κάλαντα Χριστουγέννων από τη Θράκη μέχρι το ακριτικό Καστελλόριζο και μαντινάδες για υγεία και ευημερία άκουσε σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ξεχωριστή στιγμή, που συγκίνησε τόσο την κυρία Σακελλαρόπουλου, όσο και όλους τους παρευρισκόμενους, όταν η πολυβραβευμένη κυρία Ευαγγελία Ξενοπούλου, Πρόεδρος του Σωματείου «Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλόριζου» έψαλε τα παραδοσιακά κάλαντα του νησιού και αφιέρωσε ένα δικό της τραγούδι στην αείμνηστη Κυρά της Ρω.

Φορώντας την παραδοσιακή στολή του Καστελλόριζου και κρατώντας την Ελληνική Σημαία στα χέρια, η κυρία Ξενοπούλου τραγούδησε και μια αυτοσχέδια μαντινάδα προς τιμήν της Προέδρου της Δημοκρατίας και της εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά της για τις συχνές επισκέψεις της στην ακριτική νησιωτική Ελλάδα.

Η κυρία Ξενοπούλου έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών και είναι γνωστή τόσο στο πανελλήνιο, όσο στο εξωτερικό για τη συμβολή της στη διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Καστελλόριζου.

Όπως κάθε χρονιά, η εορταστική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο ξεκίνησε με την Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, που έπαιξε τα Κάλαντα Χριστουγέννων και την Άγια Νύχτα, προς τιμήν της Προέδρου της Δημοκρατίας μπροστά από το γραφείο της και αντάλλαξαν ευχές για τις εορτές.

Στη συνέχεια, η κυρία Σακελλαροπούλου άκουσε τα Κάλαντα Χριστουγέννων και τα παραδοσιακά Κάλαντα της Θράκης από την Προεδρική Φρουρά, δίπλα στο μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην αίθουσα διαπιστευτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου και ακολούθησαν οι φορείς και οι σύλλογοι.

Πρώτα έψαλαν τα κάλαντα στην Πρόεδρο, οι μικροί μαθητές από το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Σαλαμίνας «Ο μικρός Ευριπίδης» και αμέσως μετά το Γυμνάσιο Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλίνων.

Ακολούθησαν ηπειρώτικα κάλαντα και παραδοσιακοί χοροί από τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπειρωτών Αγίας Βαρβάρας «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ» και στη συνέχεια ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης, που έψαλε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα της Κρήτης, χόρεψε παραδοσιακούς κρητικούς χορούς και αφιέρωσε μια ξεχωριστή μαντινάδα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Όπως είπε ο επικεφαλής τους: «Πρώτη Γυναίκα Πρόεδρος στέκει στο Μετερίζι. Με γνώσεις, ήθος και ανθρωπιά που σε χαρακτηρίζει» και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την κυρία Σακελλαροπούλου, λέγοντας χαρακτηριστικά «χαιρόμαστε και καμαρώνουμε για την Πρόεδρό μας».

Με την ολοκλήρωση της τελετής, η κυρία Σακελλαροπούλου αντάλλαξε ευχές με τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους και έβγαλαν όλοι μαζί μια αναμνηστική φωτογραφία.

