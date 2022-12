Υγεία - Περιβάλλον

Ο Ανδρουλάκης στην δομή “Παιδική Ομπρέλα” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ συμμετείχε στα διαδραστικά παιχνίδια των παιδιών και ενημερώθηκε από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για τις δράσεις της δομής.



Τη δομή υποστήριξης παιδιού και οικογένειας «Παιδική Ομπρέλα» του Δήμου Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. Ανδρουλάκης μπήκε στην τάξη των μικρών μαθητών και συμμετείχε στα διαδραστικά τους παιχνίδια.

Ενημερώθηκε από τους ψυχολόγους και τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για τις δράσεις της «Παιδικής Ομπρέλας», οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά με νοητικές και αισθητηριακές δυσκολίες, μέλη αδύναμων οικονομικά οικογενειών και μεταναστών.

Τα προγράμματα της δομής εστιάζουν στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και στην κοινωνική ένταξη. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εργοθεραπεία-λογοθεραπεία, συμβουλευτική σε γονείς και κηδεμόνες, αλλά και εκπαιδευτική υποστήριξη με μαθήματα που παραδίδονται σε εφήβους από μαθηματικούς και φιλολόγους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρουμανία - Λεωφορείο: ο νεκρός, οι τραυματίες, το GPS και οι έρευνες (εικόνες)

Ίλιον - Βιασμός 15χρονου: Στην φυλακή τρεις μαθητές

Ακάρ: Οι Έλληνες δεν “έμαθαν” από την Μικρασιατική Καταστροφή