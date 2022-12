Υγεία - Περιβάλλον

Χριστούγεννα: το βίντεο του ΕΚΑΒ για τις Γιορτές

Με έναν ξεχωριστό τρόπο δίνει τις ευχές του προς όλους, το προσωπικό του ΕΚΑΒ για τα Χριστούγεννα και την έλευση του 2023.

Με ένα βίντεο στο οποίο «πρωταγωνιστούν» οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ που επαγρυπνούν για να παρέχουν βοήθεια σε όποιον αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, δίνουν στους πολίτες τις ευχές τους για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Με σύνθημα την φράση του Καζαντζάκη «Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ…...η στερνή, η πιο ιερή μορφή θεωρίας είναι η πράξη», οι διασώστες, οι νοσηλευτές και οι ιατροί του ΕΚΑΒ δηλώνουν για ακόμη μια φορά πως στέκονται αρωγοί όποιου αντιμετωπίζει πρόβλημα και «είναι κοντά του, 24 ώρες το 24ωρο...».

«Καλείτε το 166 ΜΟΝΟ για τα επείγοντα περιστατικά!», υπενθυμίζουν και εύχονται σε όλους «Καλά Χριστούγεννα & ευτυχισμένο το 2023!»

