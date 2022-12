Ζώδια

Ζώδια: Τα Χριστούγεννα της ελπίδας!

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, για όσα μας επιφυλάσσουν η παραμονή των Χριστουγέννων και οι επόμενες ημέρες.

Κινούμαστε στον αστερισμό του Αιγόκερω κυριολεκτικά καθώς εκτός από τον Ήλιο που κινείται σε αυτό το ζώδιο, βρίσκονται επίσης Ερμής, Αφροδίτη και Πλούτωνας, ενώ την Παρασκευή 23/12 και η Νέα Σελήνη πραγματοποιήθηκε σε αυτό το ζώδιο. Η Νέα Σελήνη μας βοηθά να εξελίξουμε τους στόχους και τις φιλοδοξίες μας, να διακρίνουμε τις ευκαιρίες που έρχονται και να τις αξιοποιήσουμε σωστά. Η Νέα Σελήνη επηρεάζει τις κινήσεις μας περίπου για ένα μήνα, αλλά το τριήμερο αυτό βρίσκεται κάτω από την επιρροή μιας υπέροχης όψης μεταξύ Ερμή και Ποσειδώνα που κάνει αυτά τα Χριστούγεννα μαγικά! Ερχόμαστε σε επαφή με τα όνειρα και τις επιθυμίες μας, και μέσω της ισχυρής διαίσθησης που μας χαρίζει αυτή η όψη ξέρουμε και πως θα τα πραγματοποιήσουμε. Η έμπνευση του Ερμή συναντά τον ρομαντισμό και την ανθρωπιά του Ποσειδώνα και θέλουμε να προσφέρουμε χαρά, αγάπη και υποστήριξη στους συνανθρώπους μας. Αυτό είναι πραγματικά το πνεύμα των Χριστουγέννων!

Κριός

Απολαμβάνετε το γιορτινό κλίμα των ημερών και τις στιγμές που μοιράζεστε με πρόσωπα αγαπημένα, οικογένεια και φίλους, αλλά ένα κομμάτι του μυαλού σας καταστρώνει σχέδια για το πως θα δώσετε ώθηση στην καριέρα σας! Σε μια οικογενειακή συγκέντρωση θα βρεθείτε με ένα πρόσωπο που έχει και την εμπειρία και την δύναμη να βοηθήσει τους στόχους σας να πραγματοποιηθούν, αξιοποιήστε λοιπόν την συγκυρία και επωφεληθείτε από αυτήν. Ακόμη και αν δεν προκύψει έρωτας αυτές τις γιορτινές ημέρες, εσείς θα περάσετε πολύ όμορφα!

Ταύρος

Θα γιορτάσετε τα Χριστούγεννα με πολύ θετική διάθεση, χαρούμενοι και ξένοιαστοι από προβλήματα που σας ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα! Είναι που βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά, είναι που κουραστήκατε να αντιστέκεστε στις αλλαγές, ότι και αν είναι μην αφήσετε να πάει χαμένη η ευκαιρία που έχετε αυτές τις ημέρες για να περάσετε καλά. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, ειδήσεις και συνομιλίες με πρόσωπα που έχετε να δείτε καιρό σας ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τη διάθεση!

Δίδυμοι

Αν καταφέρετε, έστω και την τελευταία στιγμή, να πάρετε τα χρήματα που σας οφείλουν, ακόμη καλύτερα για εσάς αφού ξέρετε ήδη που θα τα ξοδέψετε! Η ερωτική σας διάθεση είναι πολύ ανεβασμένη και είναι στο χέρι σας να δημιουργήσετε με τον τρόπο σας την ίδια επιθυμία και στο σύντροφο σας. Την ημέρα των Χριστουγέννων, εκτός από το οικογενειακό τραπέζι θα κάνετε και άλλα πράγματα που σας δίνουν χαρά εκτός σπιτιού, όσο και αν κάποιοι από το περιβάλλον σας γκρινιάσουν πως δεν σας είδαν πολύ.

Καρκίνος

Αλλάζουν κάποιες καταστάσεις στο χώρο της εργασίας σας αλλά δεν χρειάζεται να το σκεφτείτε τώρα και να χαλάσετε τη διάθεση σας λόγω άγχους. Ότι είναι θα φανεί σε λίγο καιρό και θα το αντιμετωπίσετε τότε. Προς το παρόν απολαύστε την ψυχική επαφή και την συναισθηματική εγγύτητα που έχετε με τον σύντροφό σας και λύστε κάθε διαφωνία ή γκρίζο σημείο που υπήρξε στη σχέση σας. Τα Χριστούγεννα, μάλλον θα μείνετε μέσα να απολαύσετε την όμορφη ατμόσφαιρα του σπιτιού σας μαζί με τους αγαπημένους σας!

Λέων

Μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων προσπαθείτε να ρυθμίσετε υποθέσεις της δουλειάς σας ώστε να έχετε το διήμερο των Χριστουγέννων πραγματικά ελεύθερο. Τα εισοδήματα σας θα έχουν μια μικρή αύξηση, ίσως γιατί θα εκμεταλλευτείτε ένα ταλέντο σας. Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση φαγητού και ποτού αυτές τις ημέρες, γιατί η δυσφορία που θα νιώσετε δεν θα σας αφήσει να χαρείτε την συντροφιά των αγαπημένων σας προσώπων. Και μην ξεχάσετε να στείλετε τις ευχές σας σε εκείνον τον συνάδελφο που γλυκοκοιτάζετε όταν δεν σας βλέπει..

Παρθένος

Αυτό το γιορτινό τριήμερο το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να το αφιερώσετε σε εσάς και την προσωπική σας ζωή και να κάνετε μόνο πράγματα που σας δίνουν χαρά και σας γεμίζουν ενέργεια! Αν θέλετε να ξαναζωντανέψετε μια ερωτική ιστορία από το παρελθόν, οι ημέρες αυτές είναι ιδανικές! Αν έχετε παιδιά, καθοδηγήστε τα σε δραστηριότητες που οξύνουν την αντίληψη τους και δείξτε τους με το παράδειγμα σας ότι είναι πολύ όμορφο να ενδιαφερόμαστε και να φροντίζουμε άτομα που έχουν την ανάγκη μας.

Ζυγός

Ενώ χαίρεστε που θα βρεθείτε με πρόσωπα της οικογένειας σας για να γιορτάσετε μαζί αυτές τις ημέρες αγάπης, υπάρχουν άλυτα ζητήματα που αν έρθουν με άσχημο τρόπο στην επιφάνεια θα χαλάσουν τη διάθεση όλων. Επιστρατεύστε λοιπόν τη διπλωματικότητα σας, συζητήστε το ήρεμα, και αφήστε το οριστικά πίσω σας. Την ημέρα των Χριστουγέννων η διάθεση σας είναι πολύ καλύτερη και θα βρεθείτε με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Για τους αδέσμευτους Ζυγούς, το άστρο των Χριστουγέννων μπορεί να κάνει το θαύμα του φέρνοντας στη ζωή τους έναν πολύ γοητευτικό άνθρωπο!

Σκορπιός

Με τη Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω, και για έναν περίπου μήνα, σας δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθείτε, να κάνετε χρήσιμες επαγγελματικές γνωριμίες, να προσαρμόσετε τον τρόπο σκέψης σας σύμφωνα με τις συνθήκες της ζωής σας. Την παραμονή των Χριστουγέννων θα διασκεδάσετε με φιλικές συντροφιές αλλά θα γνωρίσετε και καινούργια πρόσωπα που σας γοητεύουν με τη συμπεριφορά τους .Τα Χριστούγεννα, η συγκέντρωση γύρω από το οικογενειακό τραπέζι σας συγκινεί και αντιμετωπίζετε με τρυφερότητα ακόμη και τις μικρές παραξενιές των μεγαλύτερων ατόμων.

Τοξότης

Τα Χριστούγεννα αυτά θα σας φέρουν πιο κοντά στις πραγματικές σας επιθυμίες αφού είναι πλέον ξεκάθαρο στο μυαλό σας τι είναι αυτό που σας δίνει χαρά, τι είναι σημαντικό για εσάς και τι όχι. Έτσι, ανυπομονείτε να βρεθείτε με τους δικούς σας ανθρώπους, φίλους, συγγενείς και αγαπημένους για να περάσετε όμορφα, να διασκεδάσετε, να χαρείτε, να απολαύσετε την γιορτινή ατμόσφαιρα και οι πιο τυχεροί να ταξιδέψετε! Υπάρχει ωστόσο ένας περιορισμός στα χρήματα που σας ενοχλεί, αλλά έτσι είναι τα πράγματα τη δεδομένη στιγμή. Σημειώστε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες γύρω από επενδύσεις και οικονομικές αποδόσεις και εξετάστε τα λεπτομερώς από την καινούργια χρονιά.

Αιγόκερως

Με τη Νέα Σελήνη στο δικό σας ζώδιο είστε οι πρωταγωνιστές του τριημέρου και ακόμη περισσότερο, έχοντας στη διάθεση σας ένα μήνα για να βάλετε σε τάξη τα επαγγελματικά σας σχέδια και τις επιδιώξεις σας. Τα φετινά Χριστούγεννα σας ανήκουν, και πέρα από τις όμορφες στιγμές που θα ζήσετε με την οικογένειά σας ή την διασκέδαση που προκύπτει μέσα από εξόδους και φιλικά καλέσματα, η ερωτική σας ζωή φαίνεται να σας δίνει την μεγαλύτερη χαρά!

Υδροχόος

Οι ημέρες αυτές σας βγάζουν από τα νερά σας αφού δεν αντέχετε την υπερβολή ή την αναγκαστική εκδήλωση χαράς και διασκέδασης. Ωστόσο, αν σταματήσετε να αναλύετε τόσο πολύ το κάθε τι και δείτε τα πράγματα πιο χαλαρά θα νιώσετε και εσείς καλύτερα. Ξεκουραστείτε όσο μπορείτε και μην υποκύπτετε στις πιέσεις του φιλικού σας περιβάλλοντος για εξόδους που δεν σας ικανοποιούν. Η ημέρα των Χριστουγέννων είναι πολύ πιο ανάλαφρη και απολαμβάνετε πραγματικά τις συζητήσεις και τα πειράγματα των δικών σας ανθρώπων γύρω από το γιορτινό τραπέζι!

Ιχθύες

Η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω σας βάζει στη διαδικασία να επανεξετάσετε τους στόχους και τα σχέδια σας για το μέλλον, και όπου χρειάζεται να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές και προσαρμογές. Η παραμονή των Χριστουγέννων σας βρίσκει παρέα με φίλους να περνάτε όμορφα και να διασκεδάζετε πραγματικά, μετά από πολύ καιρό που είχατε περάσει δύσκολα και ζούσατε μέσα στην ένταση και τα προβλήματα. Τα Χριστούγεννα απολαμβάνετε την συντροφιά των δικών σας ανθρώπων, με την φροντίδα και την αγάπη που σας δείχνουν να είναι τα καλύτερα δώρα!

