Κοινωνία

Ηλιούπολη - Αστυνομικός: Η ανακοίνωση των δικηγόρων του για τα επεισόδια

"Τα λαϊκά δικαστήρια αποτελούν παρελθόν", αναφέρουν μεταξύ άλλων και κάνουν λόγο για "θεσμική εκτροπή".



Θέση για τα όσα διαδραματίστηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της απόφασης για τον αστυνομικό που κατηγορήθηκε ότι βίαζε και εξέδιδε μια 19χρονη στην Ηλιούπολη, παίρνουν οι δυο δικηγόροι υπεράσπισής του κ. Δημήτρης Γκαβέλας και κυρία Βάσω Πανταζή.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του μικρού Ορκωτού Δικαστηρίου για την υπόθεση της Ηλιούπολης. Αναγκαζόμαστε να εκδώσουμε το σχετικό δελτίο τύπου προκειμένου να εκφράσουμε τον αποτροπιασμό μας για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα του Δικαστηρίου και τα επεισόδια που προκάλεσε το συγκεντρωθέν αλαλάζων πλήθος κατά την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

Η διαδικασία έκδοσης της απόφασης διεκόπη από ύβρεις, φωνές, απειλές και χειροδικίες. Έπρεπε να επέμβουν αστυνομικές δυνάμεις εντός Δικαστικού Μεγάρου προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Παρέλκει να αναφέρουμε ότι αυτό δεν αρμόζει σε κράτος Δικαίου.

Δυστυχώς το Δικαστήριο ανέχθηκε σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας να ακούγονται συνθήματα, ύβρεις, προπηλακισμοί κατηγορουμένων, των οικογενειών τους αλλά και των συνηγόρων υπερασπίσεως. Είδαμε τις επωνυμίες των δικηγορικών μας γραφείων σε τρικάκια... Οι Εισαγγελείς και οι Δικαστές δεν πρέπει να εκβιάζονται. Οι δικηγόροι είναι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης. Η απονομή της Δικαιοσύνης είναι μια ιερή διαδικασία όπου δεν χωρούν ιδεοληψίες. Για τους νοσταλγούς των λαϊκών Δικαστηρίων αναφέρουμε ότι ευτυχώς αποτελούν παρελθόν. Εκφράζουμε την θλίψη μας για εκείνους τους κομματικούς μηχανισμούς που ενόψει εκλογών και με προφανή στόχευση την άγρα ψήφου εξέδωσαν ανακοινώσεις προτρέποντας το δικαστήριο να καταδικάσει τον εντολέα μας(!).

Η πρωτοφανής θεσμική αυτή εκτροπή δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Δεν έχει δικαίωμα οιοδήποτε πολιτικό κόμμα να εκφράζει άποψη για μια διαδικασία που δεν γνωρίζει και που διεξάγεται σε δημόσια συνεδρίαση.

Τους υπενθυμίζουμε ότι στην χώρα μας ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για οιονδήποτε κατηγορούμενο μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του νομίμως. Όφειλαν να γνωρίζουν την θεμελιώδη αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Ψιλά γράμματα δυστυχώς...

Ο εντολέας μας κρίθηκε αθώος για τις επτά από τις οκτώ συνολικά κατηγορίες που αντιμετώπιζε και καταδικάστηκε με οριακή πλειοψηφία (ψήφοι 4 έναντι 3 και με αθωωτική Εισαγγελική πρόταση απολύτως τεκμηριωμένη). Το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι συντρέχει στο πρόσωπο του η ελαφρυντική περίσταση της καλής συμπεριφοράς για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την φερόμενη πράξη του και του επέβαλε ποινή κάθειρξης 5 ετών.

Μετά ταύτα χορήγησε αναστάλουσα δύναμη στην έφεση που άσκησε και έχει το δικαίωμα να είναι ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της κατηγορίας σε δεύτερο βαθμό.



Είμαστε βέβαιοι ότι στον δεύτερο βαθμό εκδίκασης της υπόθεσης δεν θα επικρατήσουν αυτές οι συνθήκες που ουσιαστικά “επέβαλαν” το αποτέλεσμα της οριακής καταδίκης που περιέρχεται σε προφανή αναντιστοιχία με το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας».

