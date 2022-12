Κοινωνία

Ηγουμενίτσα: Έπεσε από το πλοίο που αποβιβαζόταν και πέθανε

Τραγικό τέλος για άνδρα που έπεσε από τον καταπέλτη του πλοίου από το οποίο επιβιβαζόταν.

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 72χρονος άνδρας, ο οποίος έπεσε από το πλοίο που κατέβαινε, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Ο άνδρας έβγαινε από το πλοίο με σημαία Ιταλίας, όταν έπεσε στη θάλασσα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Μέλη του πληρώματος και συγγενείς του τον ανέσυραν από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, όπου διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ πραγματοποιήθηκε και χρήση απινιδωτή.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.

