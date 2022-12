Κοινωνία

Σαρωνικός: Ακρωτηριάστηκε δημοτικός υπάλληλος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαριστικό ατύχημα με θύμα έναν δημοτικό υπάλληλο, που τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα εργασίας.

Σοκ προκαλεί το τροχαίο δυστύχημα που έγινε στις 05:30 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Σουνίου στην περιοχή της Πέτας Σαρωνικού με θύμα έναν 52χρονο δημοτικό υπάλληλο καθαριότητας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε νεαρός κάτοικος Κερατέας, άγνωστο γιατί, έπεσε με δύναμη και παρέσυρε τον άτυχο υπάλληλο τη στιγμή που αυτός προσπαθούσε να τοποθετήσει έναν μεγάλο μεταλλικό κάδο στον ειδικό βραχίονα του απορριμματοφόρου.

Το αυτοκίνητο του Δήμου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες βρισκόταν στο ρεύμα από Κερατέα προς Καλύβια στο ύψος μεγάλου σούπερ μάρκετ, με αναμμένους τους ειδικούς φάρους και τα αλάρμ. Όπως επισημαίνουν από την Τροχαία, ο δρόμος είναι με διπλή διαχωριστική και με πολύ μικρό όριο ταχύτητας καθώς διέρχεται μέσα από κατοικημένη περιοχή με οικίες και καταστήματα.

Ο 52χρονος υπάλληλος του Δήμου, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε με ακρωτηριασμένο πόδι στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου οι γιατροί δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Όπως λένε από το νοσοκομείο, μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση σταμάτησε η αιμορραγία, ωστόσο υπάρχουν πολλαπλά τραύματα σε εσωτερικά όργανα και κάθε ώρα που περνάει είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη ζωή του.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του άτυχου υπαλλήλου στο νοσοκομείο βρίσκονται συνάδελφοί του καθώς και ο δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου, με πολλούς συνεργάτες του. Ο νεαρός οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Όπως λένε συνάδελφοι του 52χρονου, κάνει δύο δουλειές για να τα φέρει βόλτα οικονομικά καθώς σπουδάζει δύο παιδιά και είναι ιδιαίτερα αγαπητός.

Πηγή: atticapressnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πελέ: Συγκινεί η κόρη του από το νοσοκομείο - “Ακόμα μια νύχτα μαζί” (εικόνες)

Ηλιούπολη - Αστυνομικός: Η ανακοίνωση των δικηγόρων του για τα επεισόδια

Ρουμανία - Λεωφορείο: ο νεκρός, οι τραυματίες, το GPS και οι έρευνες (εικόνες)