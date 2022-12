Κοινωνία

Καταγγελία: έδινε ναρκωτικά και βίαζε 14χρονη

Η καταγγελία της μητέρας της ανήλικης που "κόβει" την ανάσα

Ανάστατη η Ρόδος από την καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ενός 14χρονου κοριτσιού από 18χρονο. Η κατάθεση η μητερα της ανήλικης στην αστυνομία.

Σύμφωνα με αυτή, ένας 18χρονος φέρεται να μύησε το παιδί στα ναρκωτικά και να το κακοποιούσε σεξουαλικά για δύο χρόνια. Όπως ισχυρίζεται η μητέρα της μαθήτριας Γυμνασίου, όταν έμαθε αυτά που είχαν συμβεί, επικοινώνησε με τον 18χρονο και εκείνος όπως ισχυρίζεται, την απείλησε και την εξύβρισε. Φως αναμένεται να ρίξουν οι εξετάσεις από ιατροδικαστή και γαστρεντερολόγο, με τους αστυνομικούς να χειρίζονται το όλο θέμα με διακριτικότητα, μέχρι να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης.

Πιο συγκεκριμένα, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου επιλήφθηκε παραγγελίας της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου με ελεγχόμενο για τα αδικήματα «της πρόκλησης σωματικής βλάβης σε βάρος αδυνάμων ατόμων κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιων πράξεων με ανήλικο, εξύβριση σε βάρος ενηλίκου, απειλή σε βάρος ενηλίκου και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών έναν 18χρονο Έλληνα, που διαμένει σε δημοτική ενότητα της δυτικής πλευράς του νησιού».

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 18χρονος προκάλεσε σωματικές βλάβες, κακοποίησε σεξουαλικά και μύησε στα ναρκωτικά μια 14χρονη, ενώ εξύβρισε και απείλησε την 42χρονη μητέρα της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατική της Ρόδου, οι καταγγελλόμενες πράξεις έλαβαν χώρα τα έτη 2021 και 2022 και στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση και εξέταση από γαστρεντερολόγο ενώ έχει υποβληθεί αίτημα για τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη.

