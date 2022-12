Κόσμος

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν στις γυναίκες να εργάζονται σε ΜΚΟ

Λίγες μέρες μετά την απαγόρευση των γυναικών από τη φοίτηση στα πανεπιστήμια, οι Ταλιμπάν απαγορεύουν και την εργασία στις ΜΚΟ.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν διέταξε σήμερα όλες τις τοπικές και ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις να απαγορεύσουν την εργασία στις γυναίκες που απασχολούν, σύμφωνα με μία επιστολή του υπουργείου Οικονομίας.

Πρόκειται για την τελευταία εξέλιξη στην καταστολή της ελευθερίας των γυναικών από το αναφερόμενο ισλαμικό ένοπλο κίνημα.

Η επιστολή, επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονομίας Αμπντουλραχμάν Χαμπίμπ, ενώ ανέφερε ότι οι εργαζόμενες γυναίκες δεν επιτρέπεται να εργαστούν μέχρι νεοτέρας, καθώς μερικές από αυτές, δεν πειθάρχησαν με τις οδηγίες της κυβέρνησης για τον ισλαμικό κώδικα ένδυσης.

Δεν διευκρινίστηκε αν η εντολή αυτή εφαρμόζεται και για τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, οι οποίες έχουν μία μεγάλη παρουσία στο Αφγανιστάν.

Η εξέλιξη αυτή, καταγράφεται μόλις λίγες ημέρες μετά από την εντολή της ισλαμικής κυβέρνησης των Ταλιμπάν για την απαγόρευση της φοίτησης των γυναικών στα πανεπιστήμια, προκαλώντας την ισχυρή καταδίκη της παγκόσμιας κοινότητας, αλλά και μερικές διαδηλώσεις, όπως και την σοβαρή άσκηση κριτικής στο εσωτερικό του Αφγανιστάν.

