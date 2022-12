Οικονομία

Πληθωρισμός - Γερμανία: Προβλέψεις για διψήφια νούμερα σε βάθος διετίας

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία ενδέχεται να παραμείνει σε διψήφιο ποσοστό για άλλα δύο χρόνια, καθώς το λειτουργικό κόστος των εταιριών έχει αυξηθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει διογκωθεί, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του υπεύθυνου του συμβουλίου των οικονομολόγων που συμβουλεύει τη γερμανική κυβέρνηση.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει αυξήσει περαιτέρω το ήδη αυξημένο κόστος για τα προϊόντα διατροφής, αλλά και για την ενέργεια, ωθώντας τον πληθωρισμό στη Γερμανία να αυξάνεται ταχύτερα σε ποσοστό, με ρυθμό αύξησης που έχει να καταγραφεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, ενώ οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν γύρω στο 11,3% το Νοέμβριο.

Η γερμανική κεντρική τράπεζα (Bundesbank) έχει προειδοποιήσει ότι ακόμη και μία προγραμματισμένη οροφή στις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα είναι αρκετή για να μειώσει τον πληθωρισμό από το σημερινό διψήφιο ποσοστό του.

