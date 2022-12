Κοινωνία

Μεταφορά ναρκωτικών με ταξί και βανάκι….οπωροκηπευτικών (βίντεο)

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών εντόπισαν οι Αρχές στην κατοχή των μελών της συμμορίες, που τα διακινούσε με…ταξί και φορτηγάκι για φρούτα και λαχανικά.

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, την Πέμπτη (22/12) στις περιοχές της Νέας Σμύρνης και του Νέου Ηρακλείου Αττικής, δύο μέλη της οργάνωσης (ένας 31χρονος και ένας 48χρονος αλλοδαπός) για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Επίσης συνελήφθη μια 26χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ αναζητούνται και άλλα μέλη της οργάνωσης.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να εξασφαλίζουν την κάλυψη τους, χρησιμοποιούσαν ως επιχειρησιακά οχήματα, ένα ταξί και ένα φορτηγό όχημα μεταφοράς οπωροκηπευτικών προϊόντων. Ειδικότερα, την Πέμπτη(22/12) αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν τον 48χρονο στη Νέα Σμύρνη, εντός του ταξί, να κατέχει με σκοπό την διακίνηση 21 νάιλον συσκευασίες με 24 κιλά και 400 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Παράλληλα, στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου εντόπισαν τον 31χρονο εντός του φορτηγού οχήματος, με 40 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 48 κιλά και 900 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και συνελήφθη .

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια, σε αποθήκη και στα επιχειρησιακά μεταφορικά μέσα των κατηγορουμένων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: 8 γραμμ. κοκαΐνης, πλήθος νάιλον συσκευασιών που περιείχαν 2 κιλά και 800 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης και 40 κιλά και 190 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 3 αυτοσχέδια τσιγάρα με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη, 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 1050 ευρώ, 10 κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκαν επίσης το ταξί και το φορτηγό, που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ το προσδοκώμενο περιουσιακό όφελος από τη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τα 700.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

