Κοινωνία

Ζελένσκι: Χριστουγεννιάτικη επιστολή στον Βαρθολομαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Προέδρου της Ουκρανίας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη με αφορμή τον εορτασμό των Χριστουγέννων.

Τις θερμές ευχές του ιδίου και του «ανίκητου ουκρανικού λαού» για την επικείμενη εορτή των Χριστουγέννων, «που για αιώνες ενσαρκώνει τη νίκη της ειρήνης, της αγάπης και της ενότητας», εκφράζει με επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δυστυχώς, δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι οι Ουκρανοί να συναντώνται με τις οικογένειές τους την παραμονή των Χριστουγέννων. Ως αποτέλεσμα του ευρείας κλίμακας εγκληματικού πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία, εκατομμύρια ουκρανικών οικογενειών έχασαν τα σπίτια τους και εκατοντάδες χιλιάδες αδελφοί και αδελφές μας θα βρίσκονται την ημέρα των Χριστουγέννων στην πρώτη γραμμή, υπερασπιζόμενοι την πατρίδα τους».

Στην επιστολή του, που είναι γραμμένη στην ουκρανική και την αγγλική γλώσσα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας σημειώνει ότι σε αυτή την περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα, «όλοι μας πιστεύουμε ότι παρά τις προκλήσεις θα αποκαταστήσουμε, με κοινές προσπάθειες, την ειρήνη στην πατρίδα μας. Και κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο».

Στη συνέχεια σημειώνει:

«Ο ουκρανικός λαός εκτιμά ιδιαιτέρως την Παναγιώτητά σας για την πνευματική στήριξη, τις καθημερινές προσευχές, τις εξαιρετικής σημασίας προσωπικές σας προσπάθειες για την ενότητα του κόσμου, για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης και την απελευθέρωση της πατρίδας μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταφορά ναρκωτικών με ταξί και βανάκι….οπωροκηπευτικών (βίντεο)

Παραμονή Χριστουγέννων: Ο Θανάσης τους έστειλε στο κρατητήριο

Καταγγελία: έδινε ναρκωτικά και βίαζε 14χρονη